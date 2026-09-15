自今年4月饮料瓶罐退费制（Beverage Container Return Scheme，简称BCRS）启动以来，全岛已累计回收超过2000万个饮料容器。随着参与回收的公众日益增多，全岛掀起一股“捡瓶热”。不过，多名靠回收废品维生的公众与公司透露，虽然竞争者变多了，但这一现象目前并未对他们的生计造成显著影响。

根据退费制规定，公众只要将容量介于150毫升至3公升、贴有押金标签的铝罐和塑料瓶投入指定回收机，每个容器即可取回1角押金。这笔微薄但务实的押金，促使不少公众除了保存自家消费的瓶罐，也开始在公共场所捡拾瓶罐赚取外快或践行环保。

近期社交媒体上流传一段视频，一名男子在回收机前将多袋瓶罐逐一投入。视频主角是来自菲律宾的40岁客工阿内尔（Arnel）。

他受访时透露，自己从7月开始在淡滨尼客工宿舍一带收集瓶罐，每晚能收集两三袋，至今已累计领回近80元押金。“我那么做是希望能帮助政府，让我们的环境更整洁。”

另有报道称，一名53岁男子下班后捡瓶罐，两个月内赚取超过1000元。

阿内尔指出，他每晚能收集两三袋的瓶罐。（受访者提供／TikTok@johnsaudio）

记者观察：半小时就有三名公众携袋前来

为进一步了解回收实况，《联合早报》记者于星期一（9月14日）下午4时走访裕廊组屋区的一台饮料瓶罐回收机，半小时内就有三名公众前来投放，每人携带的袋子至少装有10个瓶罐。

记者在裕廊组屋区的一台饮料瓶罐回收机实施观察回收情况。（档案照片）

为进一步了解回收实况，《联合早报》记者于星期一（9月14日）走访裕廊组屋区的一台饮料瓶罐回收机，半小时内就有三名公众前来投放，每人携带的袋子至少装有10个瓶罐。

75岁的林女士当时带着约50个在公共场所捡拾的瓶罐前来进行回收。她说：“我一天大约能收集10个瓶罐，一周能拿回约5元押金。”她也观察到，近来除了年长者，不少学生和外籍工人也开始收集瓶罐。

“加龙古尼”：影响有限 不懂操作

全民搜集瓶罐是否会冲击传统废品回收者的生计？

一名不愿具名的裕廊七旬“加龙古尼”（Karung Guni）男子受访时坦言影响不大，以往瓶罐单价低、利润薄，他主要靠收集废铁和旧家电过活。不过，随着退费制推行，他在作业时也会顺手搜集瓶罐。“一个能退1角钱，积少成多，其实也蛮好赚的。”

85岁的回收者吴女士称自己不会操作饮料瓶回收机。（姚进顺摄）

85岁的回收者吴女士坦言，虽然听闻收集瓶罐收益不错，但自己不懂得如何操作回收机和刷卡退款。“我只懂收纸皮，按原有的节奏来做就好，所以对我没什么影响。”

传统回收商：BCRS影响不大

废品公司称老人家收集饮料瓶后，卖给回收商的价钱并不好。（档案照片）

受访的废品回收业者也普遍指出，业务未受波及。多数业者答复询问时说，他们的核心业务在于回收电子垃圾、电线或纸类产品，本就不涵盖饮料瓶罐。

Koh Recycle工作人员艾琳（Irene）告诉《联合早报》，公司主要回收报纸和杂志，饮料瓶罐大多由居民自行丢弃，因此退费制对公司影响不大。“如果我们在回收物里发现饮料罐，会顺手扔进回收箱，不会拿去卖。”

收废品公司“盛振兴贸易”总监王龙昌受访时也表示，BCRS对其生意影响不大。公司五六年前曾回收饮料瓶，但搬迁后便大幅减少。如今虽仍有回收，但仅占业务很小一部分，且基本不再收饮料瓶，只收没有异味的，收到后也会尽快处理掉。

他指出，BCRS并未影响公司生意，因为老人家收集饮料瓶后，卖给回收商的价钱并不好。公司目前主要回收铝制窗户框、门、铜管及黄铜等金属废料。

回收数据稳步攀升

根据永续发展与环境部9月8日公布的数据，退费制推行首五个月共回收超过2000万个饮料容器，回收量持续增长。8月初为550万个，仅一个月后便实现了数倍增长。

公众使用习惯也在改变：每笔交易平均回收的瓶罐数量从4月刚推出时的2.8个，增加至7月的5.9个，翻了一倍有余。截至7月底，回收容器以塑料瓶为主，占55%，金属罐则占45%。

基础设施方面，当局最初计划部署的1070台回收机已全部到位并投入运作，超过九成组屋居民步行不超过五分钟即可找到一台。

8月起，BCRS在工业区及高等教育学府等地点增设300台回收机，目标是在第一年内将回收点增至约2000个。

过渡期即将结束

9月30日，为期六个月的过渡期将正式结束。从10月1日起，所有受管制的饮料容器——150毫升至3公升的铝罐和塑料瓶装饮料——都必须印上“一角押金”标签，市面上将不再销售未贴标签的相关饮料。

三大主要超市已要求供应商从7月起只供应贴有押金标签的产品，确保消费者在购买时能清晰识别可退费容器。

当局设定的目标是首年回收率达到60%，2029年提升至80%。随着过渡期结束、标签全面统一，以及回收网络继续扩展至中小学和高等教育学府，这场“全民回收”运动正从制度初期的摸索阶段，迈入全面实施的新篇章。