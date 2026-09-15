一段显示男子在裕盛路（Joo Seng Road）试图将社区猫放进汽车后车厢猫笼的视频在社交媒体流传，引发虐猫疑云。国家公园局调查后澄清，男子实为社区猫义工，当时正要将一只受伤的猫送往兽医诊所。

这段视频于9月5日发布在脸书社群“Sayang Our Singapore’s Community Cats”上。视频显示，一名身穿黑色T恤和短裤的男子蹲在露天停车场的草地上，随后将猫抱起走向一辆后备箱敞开的汽车，试图将挣扎的猫放入笼中。事件据称发生在裕盛路第14座组屋。

视频发布者对男子的行为表示担忧，评论区则有网民批评拍摄者未上前干预，并呼吁大家“肉搜”男子出来。

公园局：男子为社区猫义工 猫已逃脱并返回原处

国家公园局执法与调查组高级署长郭瑞菁回复《联合早报》时说，当局已知悉此事。经调查，男子为社区猫义工，他注意到这只猫受伤，正试图将猫送往兽医诊所。

郭瑞菁指出，猫随后从笼中逃脱，之后仍出现在同一地点。

这起事件在社交媒体上引发广泛讨论，反映出公众对社区动物福利的高度关注。公园局呼吁公众在遇到类似情况时，应了解完整背景后再作判断，避免因误解而对善意的动物照护行为造成不必要的困扰。