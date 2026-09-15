新加坡辩论队在今年的世界学校辩论锦标赛（World Schools Debating Championship，简称WSDC）创佳绩，六名辩手中有三人挤入全球个人排名前10，是260多名参赛辩手中表现最突出的国家代表队。

今年的WSDC于7月14日至24日在肯尼亚首都内罗毕举行，我国代表队在72个参赛国家中排名第六。代表队由华侨中学（高中部）与莱佛士初级学院的六名学生组成。他们在预赛阶段一路过关斩将，取得八战七胜的佳绩，先后击败本届两支决赛队伍加拿大和印度；最终在四分之一决赛中不敌东道主肯尼亚，止步八强。

WSDC今年首次设立“澳大拉西亚最佳辩手”（Top Australasian Speakers）奖项，新加坡在这个新奖项中共有四名辩手进入前10名。其中，来自莱佛士初级学院的郑睿昀（17岁）荣获组别冠军，来自华侨中学（高中部）的队长张笑羽（18岁）排名第三。

比赛过程并非一帆风顺。队长张笑羽受访时透露，比赛进行到中段，队员们陆续病倒，他本人更一度失声。他说：“比赛最大的挑战，并不是某一个具体的辩题，而是如何在身体状态并不理想的情况下，继续保持团队的整体表现。我们必须不断互相鼓励，根据每个人当时的身体状况，协调和调整上场次序，把最合适的队员安排到最需要他的位置。”

对于夺得首届澳大拉西亚最佳辩手头衔的郑睿昀而言，这份成绩单尤其得来不易。夺得今年全球10大最佳辩手第三名的她，去年首度参赛时未能挤入前20名。

她回忆当时的参赛经历说：“2025年赛季刚开始时，我觉得自己像一条误入大海的小鱼，放眼望过去全是比我强的人。我总觉得自己的发言不够好，但这个念头反而拖累我的表现。站在台上，我会不断回头推敲自己给出的论证和反驳，想得太多，话反而说不利落。”

她特别感谢教练与学长学姐们的指导，认为这些能力也能运用到辩论之外，让她受益良多。

教育部的文告指出，本届WSDC辩题涵盖人工智能科技、社会政策乃至宗教、伦理与文化等议题，要求学生具备思辨能力、批判性思维、应变能力与跨文化沟通能力。