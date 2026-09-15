今年8月是全球有记录以来最热的8月，我国录得29.6摄氏度的历来最高月均气温。全球暖化危机愈发迫切，多国代表、学者和业界人士等齐聚新加坡，共同制定未来两年的降温计划，应对急剧增加的制冷需求。

首届全球降温承诺大会（Global Cooling Pledge Assembly）星期二（9月15日）在新加坡开幕，多国领袖、学者、金融机构代表等将在四天的会议上，聚力制定可持续制冷蓝图。

“全球降温承诺”是全球首个关注制冷行业能源排放的宣言，呼吁各国在满足制冷需求的同时，到2050年把相关排放较2022年的水平降低至少68%。

联合国环境署“降温联盟”（Cool Coalition）联合主席、巴西环境与气候变化部城市环境、水资源与环境质量国务秘书马卢夫（Adalberto Maluf）为会议开幕致辞时说，各方在会议上的任务是制定切实可行的2027年至2028年降温行动计划，涵盖国家和地方层面的策略、推动制冷措施市场、解锁融资，并提升各城市应对高温的韧性。

我国永续发展与环境部常任秘书王赐吉致辞时说，新加坡很荣幸能主持首届全球降温承诺大会，一同制定日益重要的降温策略。

欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务中心上星期四（10日）指出，今年8月是自1940年有记录以来全球最热的8月。新加坡气象署统计，我国8月平均气温为29.6摄氏度，同样刷新29.1摄氏度的历史纪录，也高于1991年至2020年30年平均值的28.1摄氏度。

联合国环境署最新的评估显示，按现行政策，全球气温升幅很可能在2030年之前就冲破《巴黎协定》1.5摄氏度的理想目标；到了2100年，全球升温中值为2.6摄氏度，最低也达1.9摄氏度。

全球升温日益严重，推高全球降温需求。据降温联盟估算，到了2050年，全球降温需求料增三倍多。（李冠卫摄）

王赐吉说，新加坡环境高温潮湿，到了本世纪末，酷热的白天和闷热的夜晚将成为常态，城市环境会集聚热量，进一步加剧热效应。

根据第三次全国气候变化研究结果，到2100年，我国或有54天至326天处于高热应激状态，不仅白天酷热，夜晚也热。

王赐吉说，加速减排时，落实降温措施也越来越重要，以提升人们应对环境日益炎热的韧性。不过，降温措施虽能保障生活、生产力，并支持发展，却也可能消耗大量能源，进一步加剧气候变化。

降温联盟估算显示，到了2050年，全球降温需求料增三倍多。即使降温技术不断改进、能效提升，相关碳排放量仍可能比2022年的41亿公吨高出近一倍，达到72亿公吨，进一步加剧全球暖化，形成恶性循环。

我国三管齐下提高抗热能力

永续发展与环境部常任秘书王赐吉致辞时说，新加坡很荣幸能主持首届全球降温承诺大会，一同制定日益重要的降温策略。（郑一鸣摄）

王赐吉指出，降温不止于通过冷气制冷，也可从城市设计着手，包括促进自然风流、减少太阳辐射和热量集聚、融入更多树木公园，并开发可以反射热量的新型材料。

他说：“新加坡的热应对策略以科学为基础，三管齐下提高抗热能力，包括制定能源高效的降温策略、深化对热影响的科学认识，以及提升社区的抗热韧性。”

与会者将在大会期间走访圣淘沙、榜鹅数码园区等地，以了解我国的降温策略与实践。例如，圣淘沙发展局计划在未来几年部署喷雾系统等解暑措施，在不同地段实现至少4摄氏度的降温效果。