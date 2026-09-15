武吉甘柏（Bukit Gombak）地铁站星期二（9月15日）约上午11时35分发生列车故障，现场冒出大量浓烟，导致大批乘客被紧急赶下车，疏散至月台等候。

一名不愿具名的《联合早报》读者当时正搭乘地铁从马西岭站（Marsiling）前往裕廊东。她告诉记者，列车从克兰芝站（Kranji）开始出现异味。

她说，列车车门打开后，一股浓烈气味涌入车厢，起初一些乘客还以为是雾霾所致。异味一路持续至武吉甘柏站，其间有乘客走向其他车厢，试图避开烟雾。“我起身也想离开列车，结果发现相邻车厢也已充满烟雾。”

她观察到，烟雾似乎是从列车与月台之间的空隙冒出。地铁站工作人员很快赶到现场协助，涉事列车随后离开，下一班列车也很快抵达。

这名读者指出，自己抵达武吉巴督站后仍能闻到烟味，但现场没有看到火焰或明火，只有烟雾。

根据读者提供的视频画面，月台上聚集不少乘客，现场气氛略显紧张。部分乘客还用手遮掩口鼻，相信是因为浓烟弥漫难以呼吸。

另一名乘搭涉事列车的乘客明永昌（44岁，商务拓展经理）受访时说，他从兀兰站上车，列车行驶几站后，在克兰芝站、油池站一带开始传来烟味。

明永昌说，工作人员在列车抵达武吉甘柏站后，便把全车乘客疏散下车。“我看到很多烟雾，便走近查看，发现好像是其中一节车厢的顶部在冒烟。”

《联合早报》正在向SMRT和新加坡民防部队了解更多详情。