新加坡今年8月共接待游客160万人次，同比微跌0.3%，但多个客源市场出现增长，中国和新西兰的访客人数同比增长9%。

新加坡旅游局星期二（9月15日）发布的数据显示，今年首八个月，我国累计入境游客达160万人次，与去年同期相比减少2%。中国仍是我国最大的客源市场，8月访新游客量达43.5万人次，同比增加9%。

印度尼西亚和马来西亚分别是第二和第三大客源市场。8月来自印尼的访客有16.2万人次，同比下降1%；马来西亚则有9.4万人次，同比增加6%。

旅游局发言人指出，中国访客人数的增长主要受暑假带动。马来西亚在8月的最后一个周末恰逢两个公共假日，学校假期也提前开始，访客数量的增长可能与此有关。

新西兰虽然不在我国15大客源市场的排行当中，8月游客量仍同比增加9%，达到1.5万人次。旅游局认为更多新西兰游客会因为中东局势不确定，改变前往欧洲的旅行计划，转而选择亚洲国家。

未来三个月，新加坡也将迎来多项大型活动继续吸引外国游客，包括新加坡网球公开赛、F1新加坡大奖赛车季、F1新加坡航空新加坡大奖赛、环法新加坡脚踏车绕圈赛，以及韩国男团NCT 127和摇滚乐队Guns N’ Roses的演唱会。