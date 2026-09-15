新加坡劳商工友联合会呼吁True Fitness与True Yoga与联合会合作，为受影响员工提供帮助。联合会也将与职总旗下的就业与职能培训中心以及全国导师与教练协会合作，为受影响员工举办职业配对活动。

新加坡连锁健身及瑜伽品牌True Fitness与True Yoga上周因负债无法继续经营，全岛场馆无预警关闭，职员一夜之间陷入失业危机。

附属职总的新加坡劳商工友联合会（Singapore Manual & Mercantile Workers’ Union，简称SMMWU）秘书长林志康星期二（9月15日）呼吁这两家公司在公司清算期间与联合会合作，为受影响的联合会会员提供支持，协助他们获取相关援助。

联合会文告指True Fitness和True Yoga虽不隶属联合会，但有部分员工是联合会的会员。

联合会目前正协助受影响会员，为他们提供必要的支持。职总旗下的就业与职能培训中心（e2i）、全国导师与教练协会（NICA）及联合会将于星期四（17日）为True Fitness和True Yoga的受影响员工和会员举办就业配对活动，为他们提供就业配对方面的帮助，以及职场指导与建议。

符合资格的新加坡公民或永久居民可参与e2i举办的求职活动，通过技能创前程求职援助计划（SkillsFuture Jobseeker Support Scheme）获得更多就业支援。计划为非自愿失业者提供为期六个月，总额最高达6000元的短期财务援助。

符合条件的联合会会员也可用“培训援助计划”（UTAP）来抵消技能提升的培训费用。

需要帮助的联合会会员可发送电子邮件至feedback@smmwu.org.sg或致电62942481。