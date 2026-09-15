妇女带孩子到大巴窑游乐场玩耍，竟在长凳下发现用过的避孕套，距离滑梯仅几步之遥，让她直呼恶心，更担心孩子好奇伸手触碰，一家人最终离开。

这名住在碧山一带的女居民（41岁）星期天（9月13日）上午约11时20分，带着8岁女儿及5岁儿子，到大巴窑8巷第233座组屋附近的“溪蟹”游乐场（River Crab Playground）玩耍。她也将此事告诉STOMP。

她受访时说，丈夫先在滑梯附近一张长凳旁看到一个蓝色安全套包装，仔细查看后，发现旁边还有用过的纸巾，以及一个疑似用过的避孕套。

“他当时在游乐场走动，看着孩子，结果发现那个蓝色包装。真的很难不注意到！”

她也忍不住说：“谁知道那张长凳上到底发生过什么事！”

这名女居民说，游乐场刚翻新不久，她听说该处非常适合小朋友玩耍，因此特地带孩子前往，这是他们一家人首次到访。

发现避孕套后，她直呼“很恶心”，尤其距离滑梯仅几步之遥，让她担心小朋友一时好奇，伸手触碰。

她当天中午12时15分，通过OneService手机应用向当局通报，希望能尽快清理干净。

“我知道有人晚上可能会在游乐场做一些事情，但至少事后可以把垃圾丢进垃圾桶吧？”

她说，日后仍会带孩子到该游乐场，但会留意周围环境。

完整报道，请翻阅2026年9月15日的《新明日报》。