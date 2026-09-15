美国籍女子在网上花300美元购买虚假授权书，冒充万豪旅享家会员家属以享有订房折扣，在一个月内入住新加坡喜来登酒店14天，骗取超过1500元折扣。

《新明日报》报道，被告是来自美国的华裔女子高娟赵（音译，41岁），她共面对九项包括伪造证件和欺骗的控状。她承认其中一项，余项交由法官下判时纳入考量。

调查显示，2024年9月初，身处美国的被告在分类广告网站Craigslist上，花300美元（约380新元）购买了万豪旅享家（Marriott Bonvoy）的会员相关证明。

被告明知该会员身份有诈，在填写会员授权书表格时，她将自己填为一名叫“麦克”的会员的妹妹。她由此得知，仅有会员家属才能享有专属优惠价，且凭授权书即可在世界各地的万豪酒店集团旗下酒店享有折扣。

2024年9月8日，被告以“会员妹妹”的虚假身份，凭优惠价格入住新加坡喜来登酒店。成功入住后，她多次延长房期，前后共入住14天，累计骗取约1564新元的折扣。

同年9月27日被告办理退房时，酒店大堂经理向美国总部核实其授权书的真实性，揭发被告并非会员家属、无权享有折扣，当场报警。

控状另揭露，被告还涉嫌于2025年6月30日至7月20日期间，入住本地福朋喜来登酒店（Four Points by Sheraton）19晚，骗取约1462新元折扣。被告于今年1月21日被警方逮捕。

律师代被告求情时指出，被告是通过朋友介绍才在网上购买授权书，并已于今年1月全额做出赔偿，恳求法官判处不超过5000新元的罚款。律师同时指出被告需要时间筹措罚款，申请延期下判。

法官批准申请，将案件展至10月2日下判。