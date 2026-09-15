女子危坐组屋16楼墙沿，民防部队大阵仗铺垫、撒网、索降，千钧一发间救人，41岁女子获救送院并被捕。

这起事故发生于星期一（9月14日）晚上9时许，地点在盛港河谷通道（Rivervale Drive）第123B座组屋。

热心读者通知《新明日报》，称上述地点有人闹跳楼。根据他所提供的照片，民防人员在组屋楼下铺设安全气垫。

记者星期二（15日）早上走访现场，住在17楼的居民冯靖婷（63岁）受访时绘述，她星期一晚上约11时准备休息，儿子从外面回来并告知无法搭电梯回家，指楼上疑有人要轻生。

冯靖婷于是联系邻居了解情况，她的邻居开门查看时，发现一名女子坐在16楼与17楼之间楼梯口的矮墙处。当时已有民防人员和警员在场。

现场照片显示，一名绑着马尾的女子坐在靠近楼梯的墙沿，她背靠着墙壁，双脚仍在墙内，双手则握着金属把手，看起来神色恍惚。

有居民听到女子说“没人理解我”

冯靖婷说，她后来也开门查看，发现单位外摆满民防部队的救援设备，包括救生网等。

“我听到女子说了两句‘没人理解我’，之后警方就叫我关门。”

约晚上11时25分，她收到女子已获救的消息。

“听说当时民防部队已经撒网，女子要跳下去，民防人员千钧一发之际降索救人。”

冯靖婷说，她在这里住了28年，第一次遇到这样的情况，直言过程“很惊险”，庆幸女子最终平安获救。另一名住在16楼的居民则称，看到女子后来被送上救护车。

民防部队受询时证实，星期一晚上约9时30分接获求助电话，赶抵现场后为确保女子安全，在楼下铺设安全气垫。

民防部队随后也架设救生网，灾难拯救队（DART）人员从楼上单位用绳索垂降，展开救援。

警方接报并派警员前去支援。发言人说，一名41岁女子清醒送院，并在精神健康法令下被捕。

完整报道，请翻阅2026年9月15日的《新明日报》。