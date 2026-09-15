不满住家外头的乌鸦发出噪音，男子试图用自制的十字弓射弹珠，星期二（9月15日）早上被判12个月强制性治疗。

被告谢严胜（60岁）面对四项包括恶作剧、鲁莽行为危害他人生命安全、以及抵触枪支、爆炸物和武器管制法令的控状。

控方以一项提控，余项待法官下判时一并考虑。

案情显示，被告在2024年间，利用网上买来的材料自制类似十字弓的武器，他也在网上买了铁质的弹珠。

《新明日报》报道，由于住家外头有乌鸦发出噪音，被告打算用自制的十字弓对乌鸦射弹珠。他在2025年4月4日至7月16日间，每当被乌鸦噪音惹恼时，就会在住家窗口前，对着外头的树木和有盖走道射弹珠。

虽然被告无意攻击路人，但他知道大树周围和连接两座组屋的连道是会有人经过的，而他站的地方也会有盲点。

被告也知道，有时他发射的弹珠没有打中目标，反而会打到其他东西，但他仍然这么做。

去年7月16日早上7时05分，被告再次被乌鸦的叫声激怒，于是拿起十字弓发射弹珠，不料此举被邻居瞧见，随之报警。

调查发现，被告至少五次往窗外发射弹珠，他在邻居报警当天被捕，两天后被控。他今年7月认罪，案件星期二早上下判。

由于被告被诊断患有适应障碍，病情与罪行有关联，法官最后判被告接受12个月强制性治疗。（人名译音）

完整报道，请翻阅2026年9月15日的《新明日报》。