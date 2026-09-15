武吉班让轻轨9月20日和27日两个星期天，全天暂停服务，以配合轻轨系统更新的最后阶段工程。乘客可改搭接驳巴士出行。

经营武吉班让轻轨的公共交通业者SMRT星期二（9月15日）发文告说，轻轨服务暂停期间，受影响乘客可搭乘每5分钟至15分钟一班的接驳巴士B（LRT Shuttle B）。

接驳巴士沿轻轨B环线路线行驶，从蔡厝港站往武吉班让站，经过柏提站（Petir），再返回蔡厝港站。接驳巴士票价与轻轨相同。

接驳巴士清晨起投入服务，最早一班于清晨5时18分，从武吉班让巴士转换站2号候车处发车，途经柏提站、秉定站、万吉站等；蔡厝港站清晨5时32分起有接驳巴士开往武吉班让；武吉班让隆邦路（Lompang Road）第180座对面的巴士站，则从清晨5时24分起有车开往蔡厝港。末班车时间也因上车地点而异，介于晚上11时30分至午夜12时28分。

SMRT提醒，乘客应提早规划行程，并预留更多时间乘搭接驳巴士。须在蔡厝港站转乘地铁南北线，或在武吉班让站转搭滨海市区线的乘客，也应事先查看列车时间表，以免错过末班列车。

欲知更多详情，公众可拨打SMRT客服热线1800-336-8900，或浏览SMRT网站。