20岁“老鸨”涉教唆16岁少女离家出走，甚至卖淫赚钱，为“梦中情人”还债，短短三周内就安排至少八名嫖客。

被告是一名20岁的本地女子，她面对五项抵触《防止人口贩运法令》和《妇女宪章》的控状。控方以其中三项提控，余项则交由法官下判时一并纳入考量。两名受害者案发时分别约15岁和16岁。

根据案情，被告于2024年1月认识约15岁的受害者A。当时A离家出走，急需用钱，于是决定提供性服务赚钱，并请被告帮忙寻找嫖客。作为回报，A答应为被告购买食物。

被告随后用自己的Telegram账号，在一个群组内发布信息招揽嫖客。两名嫖客联系被告，并在她的安排下到指定地点与A见面。

受害者A提供性服务后，被告向两名嫖客各收了100元，随后用一部分钱为A购买衣服与食物。同年2月29日，A被警方寻获。

另一起案件则涉及16岁的受害者B。被告于2023年5月在Instagram上认识B，也知道对方的年龄。2024年2月，B看到被告在Instagram限时动态中发布一张名为“哈菲兹”的男子照片，觉得对方长得好看。在被告的教唆下，B离家出走，并与哈菲兹见面。

被告过后告诉B，哈菲兹欠前女友一笔钱，称如果B爱他，可以通过卖淫赚钱，帮他偿还债务。被告还特地交代B，不要向哈菲兹透露此事，B随后答应。

被告替B招揽嫖客，于2月5日至22日期间，安排至少八名嫖客。其间，B睡在被告与哈菲兹住家外的楼梯间，由被告为她购买食物。

被告甚至还拍下两段B裸露身体的视频，放上网售卖。B之后也被警方寻获。

案情显示，嫖客一般会将款项直接转给被告；若以现金付款，B则会将钱交给被告。被告从B卖淫的所得中收取1435元。

法官下令控方提呈改造训练报告，案展至10月22日下判。