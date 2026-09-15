惠德里路私宅区有两栋相连的豪华洋房，占地面积超过五个五房式组屋单位。然而，自业主在2021年搬离后，洋房已空置至今。

如今，两栋空荡洋房的主人林美发入禀高庭，起诉承包商违反合约，没有按照协议妥善完成施工，导致洋房装修多处出现问题，他与家人无法入住，为此要求承包商做出赔偿，具体金额交由法庭估算。

今年70多岁的林美发有“咖啡店之王”的称号，是本地Kopitiam集团的创办人，集团在2018年被职总创优企业合作社收购。

这并非林美发首次为惠德里路（Whitley Road）洋房发起诉讼。他在2022年起诉协助他处理洋房建筑工程的生意伙伴私吞款项，但被高庭判败诉。据媒体报道，林美发称为了建造洋房，前后花了900多万元。

这次被起诉的是承包洋房建筑工程的“天地ACMV Engineering”。辩方反称是林美发为了尝试增加房地产的总楼层面积，自行找其他承包商做进一步施工，才导致装修出问题。

案件本周在高庭开审，林美发星期一和星期二（9月14日和15日）上证人栏供证。他在庭上告诉法官，引发官司的两栋洋房“不适合居住”。

根据诉方开庭陈词，林美发原本在惠德里路111号拥有一栋洋房，他在2012年买下洋房毗邻的土地，计划建造两栋以走道连接的新住宅，总土地面积达634.4平方米。

诉方律师黄金明（立杰律师事务所）指出，林美发于2014年在雇员介绍下，认识承包商白汉国，后者当时经营天地和一家名为Future Innovation的建筑公司。双方洽谈后，林美发决定聘用Future Innovation，后者在2016年4月动工；到了2017年，工程改由天地接手。

林美发与天地所签订的合约总价为350万元。除了负责建筑和机电等工程，天地必须按照建筑师图纸施工、在2019年6月7日之前完工，并确保所有工程达到安全和令人满意的水准。

诉方：工程频延误 违规致暂缓发入伙证

不过，诉方指工程迟迟没有完成。2019年1月，建设局检查后发现两栋房子存在多项违规部分，为此暂缓发出临时入伙准证。不久后，林美发接到通知，可以入住第一栋房子，于是和家人正式入伙，另一栋房子则仍有大量工程未完成。

林美发在庭上供证时透露，他搬到新家后办入伙派对，约1000名宾客出席；大多数宾客到访时的第一反应是“好大的房子”，但一看到其他装修细节和仍未完成的毗邻房子，纷纷表示不解。

2021年5月，林美发声称发现天地放弃完成项目，导致两栋房子仍有许多未修补的施工缺陷。这包括房子多个角落积水、外墙电线管外露、没有完成地砖铺设，以及没有建好连接两个房子的走道等。林美发联络天地要求解决各项缺陷但被拒绝，他只好买下另一个私宅，自己和家人在2021年10月搬入新住处，而惠德里路111号则空置至今。

诉方指天地违反建筑合约，没有按时完成工程，也没有修复房子缺陷，因此必须赔偿林美发的损失，包括为修补缺陷所须花费，以及无法入住洋房的经济损失。诉方没有说明具体索偿金额。

承包商否认违约 称已按要求取得法定证书

不过，天地坚称已按照合约要求完成施工，两栋洋房也分别在2019年8月与隔年9月，取得临时入伙证和法定完工证书。

辩方律师林丹宁（迈德律师事务所）声称，林美发在天地完成工程后，自行找其他承包商进行第二阶段的装修工作，目的是在避免缴付额外房地产税的情况下，试图增加总楼层面积。

不过，林美发否认上述指控，并强调自己没有逃避缴税。他接受辩方盘问时说：“我不会这么做啦。”

辩方也称林美发仍拖欠约114万元的建筑工程款项，为此提出反诉，要求法院谕令林美发偿还款项。案件续审中。