连氏基金与新加坡失智症机构联合推出“诊断后支援服务+”（Post Diagnostic Support Plus，简称PDS+）计划，为失智症患者及他们的看护者提供早期慈怀护理与居家支持。

这项社区护理服务在原诊断后支援服务（PDS）的基础上进行“升级”，连氏基金在四年内会投入330万元资助。升级版的计划在失智症病程更早期便融入精准、以患者为中心的慈怀疗护方式。

看护者林秀莲（55岁）在家中照顾患有早发性失智症的丈夫张国隆（56岁）。在PDS+团队的协助下，她通过改良居家设施与安排物理治疗指导，成功解决了丈夫的护理难题。（海峡时报）

看护者林秀莲（55岁，兼职补习教师）的切身经历，体现了这个提升版支援服务的必要性。

林秀莲照顾患有早发性失智症的丈夫张国隆（56岁）约10年，丈夫因癫痫发作导致身体僵硬且无法站立，被迫停止继续到日间护理中心。面对丈夫全身反复出现的严重水泡与行动不便，林秀莲曾感到万分焦虑与孤立无援。

在PDS+专科护士蔡爱玲的指导下，林秀莲不仅了解到水泡源于血液循环不良，还改善了居家设施、聘请物理治疗师，并复核了预先护理计划（Advance Care Planning，简称ACP），丈夫过去数月水泡发生率也成功降至零。

专责团队与顾问医生协作 提供一年居家评估与支持

PDS+由失智症专科护士、职能治疗师、社工和项目主管组成专责团队，并由兼具失智症与慈怀护理背景的顾问医生指导，提供长达一年的居家评估与支持。

该计划还在日间护理阶段早期启动预先护理计划探讨，并与邱德拔医院团队联合开发AI互动工具ACP GO!，协助患者表达医疗偏好；同时打造涵盖预先护理计划、行为管理、重度失智症照顾，以及活动参与四大支柱的慈怀护理工具包。

连氏基金总裁李宝华指出，PDS+是一种贯穿式护理模式，让家庭在离开日间护理中心后无需从零开始重建支持体系。

新加坡失智症机构主席叶仁杰医生也强调，早期融入慈怀护理对帮助失智症患者保有尊严与生活意义至关重要。

两年内料超过280家庭受惠

“诊断后支援服务+”预计在两年内惠及逾280个家庭并培训至少80名前线员工。截至2026年8月，已完成68场预先护理计划会谈。

相关护理资源预计将于2027年在DementiaHub.SG免费开放，并组建实践社群，全面提升全国失智症社区护理与慈怀疗护的支持水平。