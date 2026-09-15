95岁老妇出院回家休养几周后，突然变得烦躁、意识混乱，家人一度以为是失智症恶化。直到社区护理团队上门评估，才发现她其实是因感染和电解质失衡，出现谵妄。

谵妄（delirium）常被误以为是年老后的正常现象或失智症恶化，但它通常突然出现，而且有机会逆转，关键是尽早找出感染等急性病因并加以治疗。

这类病患过去通常须送院观察治疗。如今，符合条件的病患可通过陈笃生医院居家住院计划，在家中接受照顾。95岁老妇便是计划受益者之一，既免去往返医院和住院的奔波劳累，也减少陌生环境可能加剧的焦虑和混乱。

谵妄若没有及时处理，可能导致跌倒、身体机能退化，严重时甚至死亡。陈笃生医院一项研究发现，65岁以上手术患者出现谵妄的比率为11％至13％，失智症患者的风险则高出三倍。

熟悉环境有助减少混乱

国立健保集团陈笃生医院老年医学科高级顾问医生林均配指出，过去应对谵妄症，住院是唯一选择，因为只有病房才具备充足的医疗资源和人手。不过，对年长病患来说，长时间住院、身处陌生环境，加上家属无法时刻陪伴，都可能增加压力。

去年3月，林均配与护理团队前往英国大曼彻斯特（Greater Manchester）地区考察当地的社区谵妄计划，了解如何让病患在医院以外的环境接受照料。

当地数据显示，引入社区护理流程后，约70%的谵妄患者无须住院，就能在熟悉的环境中康复；其中，在大曼彻斯特城镇斯托克波特（Stockport），社区团队介入后，多达88％的患者无须入院。

林均配说：“居家治疗优势显著，熟悉的环境、家人的陪伴和规律的作息，能让年长患者情绪更稳定、更有方向感，避免因环境改变而加剧混乱。”此外，病患也无须承受在急诊部候诊和等床位的压力。

于是，林均配和团队把大曼彻斯特的经验带回新加坡，在陈笃生医院居家住院计划（TTSH@Home）下推出新的“谵妄照护流程”。符合条件的病患可在医生监督、居家临床支援和看护者的配合下，留在家中接受医院级护理。

根据去年6月至12月的院方内部数据，计划所照顾的85岁以上患者中，28.4％患有谵妄。这些患者接受居家护理的时间平均多1.25天，但再入院率极低，显示居家照护谵妄患者既安全又可行。

教家属辨症状应对突发情况

要让病患留在家中治疗，看护者也得知道如何应对。团队因此编写《认识谵妄：看护者指南》，帮助家属辨认症状和常见诱因，也说明什么情况下须寻求专业协助。

陈笃生医院高级护士林佩懿说，护理团队会教导家属辨认紧急情况，并掌握基本照护技巧，包括协助病患下床活动、鼓励他们进食和饮水，以及进行温和互动。团队每天也会通过电话跟进和给予指导，协助看护者逐步建立信心。