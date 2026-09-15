科技巨头谷歌在我国设立谷歌云新加坡工程中心正式启用，中心将加速开发人工智能应用，并打造面向全球部署的产品，目前已聘用超过85名专才。

数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪，星期二（9月15日）在谷歌云新加坡工程中心（Google Cloud Singapore Engineering Center）启用仪式上致辞时说，人工智能（AI）下一阶段的发展态势，不单取决于不同技术之间的竞争，也会愈发由不同能力体系之间的竞争所形塑。

陈杰豪指出，新加坡无法单靠规模取胜，因此必须走出一条不同的道路。“我们应当在将前沿科技转化为值得信赖、实用且可规模化应用方面，做到出类拔萃。”

他提到，AI的真正价值不只是把模型嵌入现有系统，而是根据人与AI如今能够共同完成的工作，重新设计整个系统。他也呼吁更多企业从试点走向实际部署，并进一步从使用单一AI工具，转向围绕AI重新设计工作流程和组织架构。

他说，当工程师更接近客户和实际运营所面对的问题，就越能发现一些从远处难以理解的限制，并更快学习和迭代。企业获得的也不只是技术本身，而是让技术在实际环境中发挥作用所需的工程能力。

陈杰豪希望谷歌云新加坡工程中心能够释放这样的机遇，不仅惠及新加坡，也惠及整个区域。“不是让技术去寻找应用场景，而是由企业和机构提出真正重要的问题，再由工程师、领域专家和员工共同来解决。”

彭明光：谷歌云将丰富我国多元化AI与云生态系统

谷歌今年2月宣布设立谷歌云新加坡工程中心，旨在将前沿AI研究转化为生产级云端及AI解决方案，并针对新加坡企业的需求进行开发，助力企业拓展全球高增长市场。

谷歌云透露，工程中心这半年来已完成首阶段招聘，聘用超过85名专业人员。

新加坡经济发展局执行副总裁彭明光在文告中说，新加坡很荣幸能作为谷歌云在东南亚设立的首个工程中心据点。这个工程中心“将加速开发AI应用并打造面向全球部署的产品，以丰富新加坡多元化的AI与云生态系统，并提升相关领域的专业实力”。

本地人张馨怡（26岁）原在谷歌台湾Pixel团队任职，后来转调至谷歌云新加坡工程中心云互联（Cloud Interconnect）团队，担任软件工程师。

她接受《联合早报》采访时说，AI创造了巨大的客户需求，也带来许多新工作岗位。“随着谷歌云业务不断扩展，我们需要更多岗位来支持这一增长势头；能回到新加坡，并在AI领域最前沿工作，我感到非常高兴。”