一名男子虚构印度度假村投资计划，诱骗百人投资超过190万元，后来又违法发债券获取至少605万元。这名男子最终被判坐牢六年又八个月。

被告瑟利亚（Selliaya Suresh，56岁）共面对164项包括欺骗和抵触《证券与期货法令》的控状。他早前否认有罪，但在案件审理期间获准出国却潜逃，一年多后落网。他对其中24项控状认罪，余项由法官下判时一并考量。

根据案情，被告是RBI Holding私人有限公司（简称RBI）的实际掌控者。2013年初，RBI推出一项印度度假村投资计划，投资者可出资4万8000元购买一栋别墅，并从游客入住租金中获利。由于初始资金较高，认购反应欠佳。

被告于是调整计划，把每栋别墅分成10股，每股售价4800元，后来提高至6000元。他向投资者承诺，可在五年内获得8%至10%的回报，并可在两年后把股份卖回给RBI，或继续持有至五年期满，再由RBI原价回购并额外支付30%至40%的回报。

投资者还被告知，一个名为White House Federal Trust and Assurance（简称WHFTA）的印度机构将担任受托人，代表投资者持股，并在RBI万一破产时承担责任。每个投资者均获发印有WHFTA信头的股份证书，并与RBI签署买卖协议。

事实上，RBI并非相关土地持有人。被告亲自或通过受训销售员在展会推销，并在报章和广播刊登广告。他还声称别墅正在建造，预计2014年第三季开业。为使骗局更具可信度，他用RBI资金设立WHFTA网站，还在营销手册提供虚假的印度地址。

RBI据此向109名投资者收取共约190万1876元。被告也在2013年10月至2014年5月间，从公司户头领取至少13万3455元的董事费和津贴。2014年至2016年间，RBI向部分投资者返还约98万元，包括回报、退款及转换其他计划。

2015年初，被告与弟弟想出另一项计划，付费请他人设立与WHFTA同名的公司。接着，他们找人当代表以接触投资者，谎称有第三方欲以相当于原价六倍的价格购买股份，骗取九人支付约19万零800元的资本利得税。

非法发行债券 涉总金额逾605万元

另外，RBI自2015年也推出水产养殖债券，声称在马来西亚持有水产饲料加工厂，并在新加坡、马来西亚和斯里兰卡拥有养殖场和孵化场。这个债券期限五年，最低投资1万元，提供10%至20%固定股息及7.5%至15%到期红利，声称风险低于股票。

2015年1月至2016年6月，至少141人购买这个债券，涉总金额约605万9000元。按记录，投资者应收到至少1100万元收益，但仅部分人共收到约136万元。

控方指出，被告在两年半内精心策划两起骗局，以及在未发布招股说明书下发行债券，造成重大损失。他在审讯第36天控方举证完毕后才选择认罪，期间还弃保潜逃，显然毫无悔意，因此促请法官判他坐牢六年至七年。

被告律师求情时说，公司在警方干预前已向度假村投资者返还约98万元，降低了实际损害。被告也自愿放弃公司户头内被警方扣押的49万5606元资金，以退还受害者，恳请法官轻判。