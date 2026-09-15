易塔通巴士车长在巴士抵站时突然失去意识，所幸四名公众和刚好在附近的一名新捷运巴士车长及时介入帮忙，让巴士安稳，车长也能迅速送院就医。

这起事故发生在星期一（9月14日）下午约1时30分左右，地点是后港3道一带。

巴士业者易塔通（Tower Transit）星期二（15日）下午在脸书发文说，一名驾驶854号巴士的车长，星期一下午在靠近后港3道一个巴士站时，突然感觉身体不适并在驾驶座上失去意识。

在巴士站的一名男子目睹车长昏厥过去，立即拍打车门通知车上乘客。一名乘客随即上前查看、一人拨电叫救护车，还有一人则果断跨进驾驶座拉起手制动器（handbrake），把巴士安全停下，过后再向其他乘客解释情况。附近的一名新捷运车长见状也主动上前，帮忙联系易塔通控制中心。

易塔通说，多亏上述五人，车上所有乘客都安然无恙，车长目前则情况稳定。

公司发言人答复《联合早报》询问时说，车长目前仍在医院。他也说，公司感谢上述公众和新捷运车长的帮助，并希望他们通过社媒，或拨打热线1800 248 0950联系公司，让公司有机会能亲自感谢他们。

新加坡民防部队受询时证实接到通报，救护人员到场后将一人送往陈笃生医院治疗。

《联合早报》正向新捷运了解更多详情。