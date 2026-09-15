国家环境局星期二（9月15日）发布烟霾情况更新，预测我国未来24小时空气污染指数（PSI）将处于中等偏高至不健康中段水平。

截至傍晚6时，一小时PM2.5悬浮颗粒浓度介于每立方米43至74微克，处于偏高水平；全国PSI则介于92至131，属于中等至不健康范围。

环境局说，由于周边一些地区夜间出现阵雨，区域烟霾情况较前一天有所改善。不过，目前新加坡及周边地区主要受东南偏东或东南风影响，仍有烟霾从加里曼丹和苏门答腊飘向新加坡。

未来几天，苏门答腊中南部及加里曼丹南部预计持续干燥。预测风向将由东南转南，我国仍可能持续受烟霾影响。

星期二（9月15日）早上6时，全国24小时PSI介于104至154，处于不健康水平。中部的24小时PSI升至154，比星期一（14日）晚上11时的141还高，是今年来最高水平。

环境局提醒，烟霾对健康的影响因个人健康状况、PSI水平及户外活动强度而异。公众决定当下是否外出活动，应看一小时PM2.5浓度；规划隔天活动则参考24小时PSI预报。

公众可通过烟霾网站（www.haze.gov.sg）、环境局网站、新加坡气象署网站或myEnv手机应用获取实时空气质量信息。过去两周的区域火点分布也上载至亚细安气象中心网站。