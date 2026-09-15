本地四家主要油商近期上调汽油和柴油价格，每公升涨幅介于8分至12分。柴油价格自6月以来再次突破每公升4元。专家认为，中东冲突升级导致国际原油及成品油供应风险增加，是推高油价的主要原因。

埃索（Esso）、加德士（Caltex）、壳牌（Shell）和中国石化（Sinopec）星期一（9月14日）至星期二（15日）先后调高柴油和汽油价格。

截至星期二晚上7时，根据新加坡消费者协会“省钱之友”（Price Kaki）应用，加德士和壳牌柴油价格涨幅最大，每公升上涨12分至4.07元；埃索和中国石化则分别涨至4.03元和3.97元。三家主要油商的柴油价格都突破每公升4元。

私家车较常使用的95辛烷值（95-octane）汽油价格也有所攀升。加德士和壳牌汽油每公升上涨12分至3.49元；中国石化和埃索每公升上涨8分至3.45元。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院环境与可持续发展研究所所长陈捷胜受访时说，这一轮油价上涨，主要因为中东地区的石油供应受到干扰。霍尔木兹海峡危机仍是关键，但目前的油价攀升，是因为石油供应的问题已经扩大至其他地区。

中东油管遇袭停运 红海地缘危机推高航运成本

沙特用以绕开霍尔木兹海峡输出石油的东西管道上星期四（9月10日）遭袭击，暂停运作。与此同时，红海和曼德海峡（Bab al-Mandeb）一带的安全风险也有所增加，使航运及保险成本上升，进一步影响沙特石油运往亚洲市场。

陈捷胜认为，油价会否持续上涨，关键取决于中东局势的发展。如果冲突出现缓和迹象，霍尔木兹海峡及红海的石油运输逐步恢复，部分由地缘政治风险带来的油价涨幅或能较快回落。

本地汽油和柴油价格此前两个月相对稳定，这次调价是柴油价格自6月以来再次突破每公升4元。

分析：原油涨价及成品油供应趋紧推高柴油价格

陈捷胜指出，柴油价格上涨不只是因为原油价格走高，柴油、航空燃油等成品油供应趋紧也进一步推高价格。受成品油供应紧张影响，新加坡炼油毛利已从去年每桶约6.50美元（约新元8.27元）大幅升至近期约25美元（约新元31.81元）。此外，全球柴油库存持续偏紧，导致柴油裂解价差明显提高。因此，消费者实际上面临双重打击。

他分析说，新加坡约95%的电力由天然气发电，如果油价持续升高，电费也将跟着受影响。新加坡的交通和物流公司或面对更高的燃油、运输及能源成本，部分成本最终也会转嫁给消费者，推高食品和日用品价格，进一步加剧进口通胀。

炼油商和能源交易商则可能从较高的炼油利润及市场波动中受益。但是，如果石油供应受阻，炼油和石化业者也可能受到影响，甚至可能要降低产量。