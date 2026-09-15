名字被列入美国全国经济研究所一篇论文的致谢名单中，新加坡国立大学商学院和经济学系特聘教授方博亮对此感到非常困惑。他澄清，自己既不认识论文的四名作者，也未曾就论文的研究内容发表任何评论或提供任何数据。

美国全国经济研究所（National Bureau of Economic Research，简称NBER）日前发出一篇题为《社会规范能否取代执法？新加坡公职人员购房的证据》的论文。论文称，新加坡公务员在一些新地铁站选址公布前的一两年，购买未来站点附近私宅的比率，高于背景相近的非公务员，并据此推断，部分公务员可能利用尚未公开的政府信息，提前购房获利。公共服务署已表明正检视论文的数据和研究方法，若发现有实质依据，将交由贪污调查局处理。

论文也感谢多名学者就研究提供意见，曾于2005年至2006年担任官委议员的方博亮是其中一人。

方博亮星期二（9月15日）接受《联合早报》采访时说，他是在有关新闻见报后，才惊觉自己的名字出现在致谢名单中。他即刻电邮论文手稿的第一作者哥伦比亚商学院房地产学教授皮斯科尔斯基（Tomasz Piskorski），要求删除自己的名字，但对方至今仍没有回复。

这篇论文由四名作者共同撰写，其他三位作者分别是斯坦福大学商学院金融学教授塞鲁（Amit Seru）、香港大学经管学院金融学副教授张健，以及斯坦福大学商学院博士研究生赵淳。

方博亮说：“我对自己出现在致谢名单中，感到非常困惑。我不认识这几名作者，直到一名同事让我留意相关新闻报道，我才知道有这篇论文。”

他随后查看了皮斯科尔斯基等人的论文，文中既没有引用他的任何言论，也没有引用他的任何研究成果。更重要的是，他从未对这篇论文的研究内容发表过任何评论或提供过任何数据。

论文点名感谢李绳武 本地“被致谢”学者称是误报

除了方博亮，论文也点名感谢美国哈佛大学经济系教授李绳武。

李绳武是建国总理李光耀次子李显扬的长子。2020年7月，他因发表质疑我国司法制度公正与独立的脸书贴文，被高庭裁定藐视法庭，但当时他表明将缴付1万5000元罚款。尽管案件已了结，但李绳武曾在脸书称，对回国有保留。

其他被点名致谢的本地学者还包括国大商学院刘德光杰出讲席教授艾格华（Sumit Agarwal）、国大副教务长（研究生教育）潘韵芬教授和国大商学院前院长杨贤教授。《联合早报》联系这三名学者，但截稿时未有答复。

不过，《海峡时报》星期一（14日）引述潘韵芬的话说，她的名字是被误报的，而且她刚刚才得知这篇论文的存在。

论文研究团队根据公务员姓名和住宅地址，交叉比对1995年至2019年的私宅交易记录，以及2007年至2022年六个年度批次的政府机构名录，从中识别公务员买家。

团队还以背景特征和住房消费行为相近的房屋中介和公司董事等非公务员作对照。结果发现，在地铁站地点尚未公开宣布前，公务员在地铁站附近一至两公里范围内的购屋活动更高，但房屋中介或公司董事没出现类似行为。这种效应主要集中在地铁规划公开宣布前的一到两年，且多见于中级公务员，以及与地铁规划相关的政府机构。

然而，论文没有具体说明如何核实交易记录、公务员是否为同一人，以及如何排除同名同姓但并非同一人的可能性。此外，论文也没有说明所谓的公务员在买房时是否仍在职，或是列出交易的具体数字和规模。

《联合早报》已针对这些计算方式和论证，联系论文的四名作者，但截稿前也未收到答复。

这篇论文属于工作论文或研究手稿（working paper）性质，先供传阅讨论和点评，是未经过同行和NBER董事会严格评审、未正式发表的研究。

NBER成立于1920年，是美国一家私人、非营利及无党派的经济研究机构，由来自各大学和研究机构的经济学者组成。