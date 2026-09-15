艾莎自12年前跌倒伤及盆骨，就得靠轮椅代步，行动不再那么方便，更无法享受游乐设施。但万礼的雨林探险园东区开放后，她终于能再一次感受主题乐园游乐设施带来的刺激。

这是因为园区内的“林冠飞翔”（Canopy Glider）设施经过特别设计，让轮椅使用者也可尽兴。

“林冠飞翔”是个500米长的单轨游乐设施，让游人穿梭于树冠之间，从空中俯瞰园区，寻找不同动物的踪迹。

这个设施特别之处在于，18张座椅中有两张的侧面盖板可拆卸，设施操作员先让行动不便者转移到特制轮椅上，利用斜坡道将轮椅升至与设施座椅相同的高度；接着由随行看护者把行动不便者转移到设施座椅上坐稳，最后再把座椅侧面盖板锁紧。轮椅使用者就能像其他人一样，体验树冠间“飞翔”的快感。

雨林探险园东区（Rainforest Wild Adventure East）是个结合探险元素的野生动物园区，在初期设计阶段就已设定目标，要成为包容不同群体、让一家大小举家同乐的园区。这个理念促使园区获颁建设局本年度“通用设计卓越奖”（Universal Design Excellence Award）。

万态保育集团园区运营总监洪美琪受访时透露，目前每月平均有两名轮椅使用者登上“林冠飞翔”游玩。设施在设计方面没多大困难，但仍经过好几轮调整，确保游人感到舒适。

LevelField咨询公司创办人黄茱蒂在设计阶段提供了许多建议。她指出，游乐设施要让轮椅使用者也能乘坐，难处在于如何安全地移动他们，然后让他们妥善地固定在座位上。

避开珍贵高龄大树 蜿蜒步道形成独特景观

雨林探险园东区占地相当广，但园区整体设计的最大挑战并非规模之大，而是源于树林。

项目负责人、DP建筑师事务所董事杜斯中告诉《联合早报》，园区内有众多极其珍贵的高龄大树，在规划穿梭园区的有盖步道时须格外留心，避开大树，没想到反倒形成弯弯曲曲却极具特色的步道。

雨林探险园东区穿梭园区的有盖步道，因为设计时须避开珍贵的高龄大树，反而增添了弯弯曲曲的特色。（陈斌勤摄）

此外，步道也不能直接铺设在树林地面，以免对自然生态造成伤害。把步道架高的另一个好处是能控制坡度保持步道平缓，让公众可舒舒服服地游园。

除了雨林探险园东区，今年赢得通用设计卓越奖的还有新协立综合设施（Enabling Village）、世界城购物中心（Great World）和武吉巴督的Harmony Village社区关爱组屋项目。