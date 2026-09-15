新加坡回教理事会管理的本地回教堂和回教学校，发薪电脑系统遭网络攻击并被勒索，部分员工资料或已外泄。

被攻击的系统名为SmartHRMS，由本地软件供应商Avelogic提供。

回理会星期二（9月15日）晚间答复询问时说，回理会高度重视这次网络安全事故。“我们正与受影响机构、Avelogic以及相关政府部门紧密合作，展开必要的后续跟进工作。”

回理会也说，这次事件不影响面向公众或政府所提供的服务。有关方面已落实业务连续性预案，维持必要的人力资源与发薪功能。受影响雇员也获得必要的指导与支持。

回理会还说：“由于调查工作仍在进行，现阶段不宜进一步评论。”

雇员敏感资料或受波及 薪酬发放暂改人工处理

根据《海峡时报》报道，受影响的数据包括数十座回教堂与回教学校雇员的敏感信息，包括姓名、联系方式、薪资与银行账户号码。匿名受访者也说，网络攻击发生后，财务人员无法登录系统，只能采用人工方式紧急处理薪酬发放的工作。

根据Avelogic网站发布的公告，SmartHRMS系统8月30日至31日遭到攻击，但独立网络安全公司的取证调查并未发现任何批量数据外泄的证据。目前Avelogic已恢复至最新数据，正在构建全新的隔离基础设施环境、落实安全加固措施，目标是在星期五（18日）前让系统恢复运作。

Avelogic已经在8月31日向警方报案，并向个人资料保护委员会（PDPC）通报。