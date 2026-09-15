新加坡中央商业区迎来首个职场身心健康中心，为上班族及家人提供心理咨询、艺术心理治疗和家庭辅导等多项服务。

这个称为“触爱坊@资金大厦”（TOUCHpoint@Capital Tower）的职场身心健康中心，就设在凯德集团总部资金大厦（Capital Tower）内，由本地非盈利慈善机构触爱社会服务主导，凯德集团（CapitaLand）支持，星期二（9月15日） 正式启用。

资金大厦靠近丹戎巴葛地铁站，为凯德综合商业信托所有，它除了是凯德集团总部大楼，也是新加坡政府投资公司（GIC Private Limited）、TikTok私人有限公司等约30家租户的据点。

新设施位于这栋52层甲级（Grade A）办公楼第九层，面积超过700平方米，拥有大约60名工作人员，其中大部分具备专业心理辅导能力。

据触爱社会服务介绍，触爱坊@资金大厦提供15项服务，其中七项为需要满足特定条件才可参加的家庭辅导、雇员援助等免费服务；另八项是开放给公众的收费服务，其中包括艺术心理治疗。

触爱辅导与心理服务部负责人陈燕妮接受《联合早报》采访时透露，一对一的艺术心理治疗课一般每小时收费200元；针对多个家庭的集体艺术心理治疗课，一个家长带一个孩子上课，每四小时收费250元。

她以绘画疗法为例说，心理辅导员会要求前来咨询者用笔不离纸的方法自由画画，再从画出的图案分析作画者的心理特征。

“如果画出的是比较复杂的曲线图形，可能反映爱钻牛角尖的性格……我们会根据心理情况决定用什么治疗方法。”

她也提到另一项通过编织毛线纾解压力的疗法，让上班族在忙碌的工作中放慢节奏，寻找喘息的空间。

触爱社会服务总裁陈锦耀受访时说，中心的收入会用来设计和开发新项目，以更好满足人们的需求，也希望让更多人有机会参加讲座和工作坊。

符策翔：维持个人身心健康 职场环境发挥重要角色

银行职员林秋君（42岁）说，新设施可让人们在工作地点周边获得一站式服务，而不必奔赴各个不同的医疗机构求助。这类活动既可预防职业倦怠，也拓展中央商业区的功能。不过，她也有顾虑：“午餐时间比较紧张，而下班后人会比较多。”

她还感觉200元一次的一对一辅导收费有点贵，因为心理辅导不会只进行一次。“如果主办方能推出配套，降低每次咨询的收费，就会更合适。”

人力部兼贸工部政务部长符策翔在当天推介活动上说，人力部发布的2026年雇员工作状况报告发现，能获得职场支持的雇员，出现职业倦怠的比例明显较低。

“这也提醒我们，身心健康并不仅仅是个人的责任。我们周遭所处环境，包括职场，对人们保持坚韧、健康、投入，也发挥着重要作用。”