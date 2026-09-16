不论是到社区做义工，还是参加社区活动，72岁的曾瑞和都带上帮佣昂觉林，让他一起加入。

曾瑞和以前是一家公司的经理，为了照顾患癌又失智的养父，他45岁提早退休。由于父亲身材高大，且患病后出现暴力倾向，他先后聘请过几名力气较大的男佣协助照护，昂觉林（29岁）（Aung Kyaw Lin，译音）在2022年从缅甸受聘而来。

父亲几年前过世后，曾瑞和没有辞退昂觉林，而是让他留下照顾年事渐高的自己。有了帮佣在旁协助，曾瑞和的退休生活更充实。他带着昂觉林参与各种社区活动、做义工等，例如两人每周两次前往新曙光护理中心（New Horizon Centre），陪伴失智年长者，与他们聊天。

曾瑞和说：“我视力不好，容易跌倒，昂觉林跟着我一起参与志愿工作，充当我的眼睛和支柱。我认为很重要的一点是，身为雇主，不能看不起帮佣。”

曾瑞和觉得，帮佣在照顾雇主、做家务之余，日子难免有些枯燥，便想着让昂觉林学点手工，也可为社区做点事情。他自己热爱艺术和雕塑，也擅长这类手艺，于是带着昂觉林一起折纸玫瑰，送给老人院的年长者。

昂觉林说，他以前从未做过手工，但很愿意学，这些活动让他感到生活更有意思。

数月前，曾瑞和带着昂觉林参加今年的新加坡花园节园丁杯设计比赛，参与其中的手工环节，用废弃瓶盖制作“UFO”（外星飞碟）造型。昂觉林说，他用连续三天才完成这个造型、每晚四小时，不用任何胶水，纯靠剪裁和拼接完成。

昂觉林坦言，刚来新加坡时感到孤独，但雇主的善待让他有了归属感，也通过社区活动结交许多朋友。对他而言，曾瑞和不仅是雇主，更是老师和亲人。

“对我来说，这是一个非常好的机会，我学到很多知识和经验。我的雇主从来没有把我当作低人一等的工人。他待我如家人，我非常感激。”