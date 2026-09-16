对你来说，新加坡航空公司象征了什么？

对经常搭乘新航班机的新加坡人来说，空服人员熟悉的口音，加上降陆樟宜机场前，机长通过广播所说的“To all Singaporeans and residents of Singapore, a warm welcome home（欢迎新加坡公民和居民回家）”，都可能让大家倍感温馨。

但对政府而言，新航显然不只如此。冠病疫情期间，政府曾形容新航为关系新加坡经济和连通性的“战略资产（strategic asset）”。

正因如此，新航投资一家长期亏损的外国航空公司一事，才触动了公众的神经。

新航拥有印度航空25.1%的股权，后者近期寻求印度塔塔集团和新航注资15亿美元（约19亿新元），以缓解持续亏损和推动转型。

消息8月底曝光后引发不小的关注，工人党阿裕尼集选区议员张文杰随后在脸书发文说：“没有人，尤其是新加坡人，有义务养活印航（Nobody owes Air India a living, least of all Singaporeans.）”。

正因这句话，一家企业的商业决定被带进了国会辩论：如果这项投资最终导致亏损，亏损将由谁承担？

有人从新航的大股东淡马锡控股，追溯到其最终由新加坡财政部持有，进而联想到“纳税人的钱”。

一旦与“纳税人的钱”挂钩，事情的性质似乎就变了。

新航明明是一家上市公司，投资印航的资金也不来自政府拨款，但公众还是忍不住问：

万一新航出了大问题，政府会不会再次出手？

从“不赚钱就关门”到“战略资产”

这个疑问其实并非凭空而来，其中的原因得从几十年前说起。

1972年，新航从马来亚—新加坡航空（MSA）分拆出来。新航成立后不久，建国总理李光耀就在公司首届晚宴上直接对员工说：“我成立新航是为了盈利。如果赚不到钱，我就会把航空公司关掉。”

1980年，这种态度更进一步体现出来。

当时，新加坡航空公司机师协会因为薪资和工作条件等问题采取“按章工作（work-to-rule）”行动，严重影响新航运作。李光耀亲自介入，并向机师表明，如果继续对抗，他可以让新航停飞，并在没有他们的情况下重新把航空公司办起来。

新航虽由国家建立，却不能将“国家支持”视为免死金牌。它必须靠自己的实力活下来，并在随后的几十年里，逐渐成为全球航空业的佼佼者。

直到2020年，冠病疫情对航空业造成前所未有的破坏，新航因此面对“一代人的危机”。

这时，以前说“不赚钱就关门”的政府却走到台前，与淡马锡控股携手支持新航这个“战略资产”渡过危机。随后，冠病疫情趋缓，航空业复苏，新航重新恢复盈利，并已偿还相关融资支持。

然而，这场救援却产生了一个很有意思的副作用：它让公众具体看见，新航背后确实存在一张国家安全网。

又要新航敢于承担风险，又要它屹立不倒？

当然，这不代表新航以后亏钱政府都会拯救，更不代表淡马锡持有新航股份，就等于新航花的每一元都是纳税人的钱。

事实上，新航已经说明这次投资印航使用的是公司内部资源，未来如果需要进一步注资，也须经过董事会及公司本身的资本配置考量。

所以，把新航这次的投资直接说成“拿纳税人的钱去投资印航”，显然不准确。

尽管如此，公众的疑问不会就此打发掉，因为大家都想知道：如果风险不断扩大，投资印航最终证明判断错误，新航需要承担多少损失，到了什么程度应该止损？

按理说，新航是一家上市公司，投资印航的风险当然由新航和股东承担。

但新航不是一家普通的上市公司，它是政府眼中的“战略资产”，政府也曾经在真正极端的情况下出手支援。

2020年冠病疫情期间，航空业几乎停摆，樟宜机场第四搭客大厦门可罗雀。（海峡时报档案照）

于是，一个有趣的两难出现了：我们既希望新航跟其他上市公司一样，敢于投资，敢于承担风险，又希望它在真正关乎新加坡重大利益时，不会轻易倒下。

这也许正是政府在疫情期间出手相助，值得我们思考的一点：新航固然还是一家商业公司，但一家企业若与国家关联越深、对国家越重要，就越不可能完全超然于国家利益之外。

新航起步时，政府的态度是“赚不到钱就关门”、“可以推倒重来”，但新航现在已是“战略资产”，不能等闲视之。

这是否意味着政府平时不干预，让新航像普通上市公司一样自行承担商业风险，但风险一旦大到足以影响新加坡的国家利益，政府就会出手？

如果是的话，那么公众需要知道的，是政府如何判断风险到了什么程度，会影响国家利益。

因此，“纳税人的钱”未必是这场争论中最精确的表述，却是最足以令人警觉的一句话。

因为它提醒我们：当国家战略资产承担商业风险时，这个风险究竟什么时候还是它自己的，什么时候变成整个国家的？