国防部长陈振声强调，各国要克服安全困境，必须重新思考“赢”的定义。“赢”并非仅仅在军事上压倒对手，而是以德服人，赢得信任。他提出三点建议：大国多一分担当，小国少一分担忧；以战略耐心建立互信；不断寻找切实方式共同创造价值。

第十三届北京香山论坛星期三（9月16日）举行开幕式。陈振声在主题为“国际秩序与战略稳定”的第一次全体会议上发言。这是他第二次以国防部长身份出席香山论坛。

陈振声说，过去一年全球力量格局持续重构，人工智能、太空和机器人等前沿科技差距缩小，军事技术迭代已从“以年计”缩短至“以日计”，给硬实力与软实力的平衡带来新的不确定性，也改变各方对实力平衡的认知。同时，消费与生产失衡引发市场错位与保护主义，贸易与投资进一步安全化、甚至武器化，各国政府收紧对供应链的控制，以确保战略优势。这些改变叠加战争形态演变，正在重塑各方对相对实力的认知。

他警告，这些趋势极易诱发以邻为壑的做法。“单独来看，各方的每一个回应都合理，但当各类举措汇聚，每一个动作都可能引发反弹，导致不安全感陷入恶性循环，最终无人受益。”因此，仅确保自身安全远远不够，对治国方略的真正考验在于，如何增强自身安全的同时，不削弱他国安全。

为此，陈振声提出三项基本原则。第一，国内稳定与外部安全相辅相成。他以新加坡为例说，新加坡1965年独立初期面临种族关系紧张、安全挑战与经济困境三重危机。建国领导人率先稳定内政、重组经济，同时避免将外交政策工具化以获取政治资本，并与邻国一起，以有利于国家和地区利益的方式，友好化解历史遗留问题。

其次，相互依存能够带来长期稳定。尽管相互依存容易被视为脆弱性的根源，但历史表明，长远来看，它能扩大共同利益，创造合作动力，或至少能让各方在公认的规则框架内竞争。陈振声强调：“竞争与角力并不意味着彼此是敌人；如果管控得当，竞争与角力反而可以促使各方做得更好。”

他说，这也是为什么新加坡始终致力于构建开放包容的外部环境，推动成立亚细安（中国称东盟），在国际海洋法的发展中发挥建设性作用，持续倡导维护以规则为基础的国际秩序。例如，新加坡明确表明不会就用于国际航行的海峡，包括霍尔木兹海峡的安全通行或收费进行谈判。

第三，秉持一项广为人知的医学原则：“首先不造成伤害”。即便无法解决所有能建立信任的问题，首先别破坏信任。

陈振声说，信任至关重要，但也脆弱不堪，建立信任需要持之以恒，破坏却在弹指之间。有了信任，复杂问题可以在幕后悄然解决，“大事化小，小事化了”；缺乏信任，小误解也可能发酵成大问题，“小事化大，无事生非”。这在拥挤的海上和空中等实体环境中，以及意图不清的网络空间，都至关重要。

谈到破解安全困境的途径时，陈振声指出，关键在于重新思考“赢”的定义。对一些人而言，“赢”意味着在军事上压倒对手，并比对手耗得久；但在当今世界，更务实、更好的“赢”，是通过“榜样的力量”（power of our example）赢得世界，而不是让世界看到“力量的示范”（example of our power）。

为此，他提出三点建议。第一，大国多一分担当，小国少一分担忧。陈振声说，相对实力的消长会改变认知与行动，小国往往更缺乏安全感，需要更多保证，大国则肩负更高期望与责任。当一个国家实力增强，可能会去抚平长期积怨或彰显意志，这样的实力增长，在周边国家眼里，可能有有不同观感。各方都需要反思：“我们如何看待自己？他人又如何看待我们？”

第二，以战略耐心建立信任。陈振声说，战略耐心是一种智慧，在眼前压力下仍选择符合长期利益的行动方案，不被外部环境左右，也不因诱导而急功近利。并非所有实力都要彰显，并非所有优势都要建议利用，也并非所有挑衅都必须即刻回应。

陈振声引用《孟子》名言说：“以力服人者，非心服也；以德服人者，中心悦而诚服也。” 他也强调：“实力可以迫使他人顺从，但最终真正赢得他人的是信任。”

第三，持续寻找切实的方式共同创造价值。他以新中关系为例说，新加坡从一开始就支持中国的改革开放，早在上世纪80年代便倡导中国加入《关税及贸易总协定》，1994年启动首个政府间合作项目中新苏州工业园区。尽管在观点、意识形态、历史、地理和人口规模上都有差异，两国领导人仍能找到共同点开展互利合作，这种务实方针至今仍指引着新加坡。

陈振声表示，变革时代更需要各国携手塑造共同期待的世界。他说，新加坡欢迎中国致力于成为“负责任的大国”，并认为随着中国人民解放军即将迎来建军百年，解放军在维护全球稳定与安全方面，同样具备发挥积极作用的很大潜力。

陈振声最后以24字中文总结，在当前充满不确定性时代中，各国应谨记的三项基本原则：“国泰民安，合作无妨。唇齿相依，合作无疑。以德服众，合作无限。”