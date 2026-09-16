碧山和汤申一带的光纤服务已在星期三（9月16日）清晨5时40分全面恢复。

网联宽频信托（NetLink Trust）清晨5时50分更新文告说，这次服务中断是因为第三方承包商在建筑工程期间，损坏了网联宽频信托的光纤基础设施。公司正对事件展开彻底调查，并会在调查结束后采取相应的后续措施。

约有2000名用户的宽带网络服务受影响。

公司说，团队彻夜抢修，以尽快且安全地恢复受影响的服务。“对于事件造成的服务中断和不便，我们深表歉意，感谢用户给予的耐心与理解。”

公司也说，如果用户使用服务时还是遇到问题，可向各自的互联网服务供应商寻求进一步协助。

根据《电信法令》，所有进行挖掘或打桩等土方工程的第三方承包商，在开始任何工作前都必须先通知网联宽频信托。承包商须向网联宽频信托购买管线地图，并聘请持有执照的电信电缆探测员，确认地下电信电缆的具体位置。

若承包商没有遵守规定导致光纤损坏，最高可罚款100万元、监禁五年或两者兼施。