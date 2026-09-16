两年来定期上门探访，送上对方喜欢的红豆沙面包，72岁义工以日复一日的关怀，慢慢打开一名独居阿叔的心，最终更成为他在人生最后阶段托付身后事的人。

《新明日报》与慈济基金会（新加坡）联合主办“一人一善，共善共生”项目，获得创办松鹤香米品牌的东成物产私人有限公司支持，邀请读者一起发掘身边的好人好事，让善举被更多人看见。本期获推荐的是72岁的俞耀胜。

俞耀胜曾是卖罗惹（Rojak）的小贩，后来因手受伤，先后转行当园丁和保安。期间，他曾到老人院探访年长者，后来参加慈济基金会活动。约三年前辞去保安工作后，他将更多时间投入志愿服务。

如今，他几乎每天骑脚踏车到武吉巴督21街第230A座的慈济乐龄长青馆帮忙。

“起初只是帮忙搬桌椅、接送年长者，陪他们聊聊天，后来慢慢学习带运动，也挨家挨户敲门，通过家访接触更多居民。”

家访遭冷待也不却步

家访并不总是一帆风顺。俞耀胜坦言，刚开始时居民不认识他，敲门打招呼也常遭冷待，但他没有因此却步。

“刚开始他们不认识我，我去敲门打招呼，他们也不理。后来经常看到我，就越来越热情了。我相信只要真诚以待，他们都能感受到。”

其中一名让他印象深刻的居民，是76岁的独居阿叔郑先生。

郑先生一直不愿参与社区活动，俞耀胜却没有因此放弃。得知对方喜欢红豆沙面包后，他定期上门探访时都会送上面包，也会询问郑先生有什么需要，能帮的就尽量帮忙，例如买午餐、为易通卡充值。就这样持续了两年，一点一点拉近彼此的距离。

尽管郑先生始终没有参与社区活动，但在俞耀胜持续关心下，两人渐渐建立起信任。

后来郑先生癌症恶化，化疗效果不达预期，决定放弃治疗。期间，俞耀胜仍经常探望他。生命走到最后阶段，他把自己的身后事托付给了俞耀胜。

面对这份托付，俞耀胜一口答应，四处奔走协助他选购牌位、安排树葬，陪他走完人生最后一程。

郑先生临终前，还列下失联十多年的亲属姓名和联络方式，请俞耀胜在他离世后代为联系。郑先生离世后，俞耀胜依照他的遗愿联系他们，最终他们都来送别郑先生。

谈起这段超越亲情的托付，俞耀胜不觉得自己做了什么了不起的事，只淡淡地说，做人做事就应该有始有终。

他也感谢从事殡葬业的师兄伸出援手，让郑先生的身后事得以顺利办妥。

自学拳法 带年长者一起动

除了登门家访，俞耀胜也积极带动年长居民强身健体。

在同伴鼓励下，他通过YouTube视频，自学结合慈济歌曲与养生太极动作的“大地和风拳法”。为了让年长者更容易上手，他改良了部分动作，还与其他义工拍摄教学视频，让居民在家也能跟着练习。

如今，他每周三天在组屋底层带领居民练拳。他自豪地介绍说，这套拳法老少咸宜，坐轮椅的长者也能根据自身能力锻炼，高峰时有五六十人一起参与。

“大家聚在一起，年长者也更愿意参与。”

帮助别人 自己也有收获

从最初搬桌椅，到后来走入居民家中；从陪年长者聊天，到受托为独居者处理身后事，俞耀胜说，自己也在志愿服务中有了不同体会。

“经历这么多事后，我才发现，其实不是慈济需要我，而是我需要慈济这个平台参与志愿服务。通过帮助别人，我自己也积德积福。”