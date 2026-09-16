有意深化人工智能（AI）能力的个人，可以报读技能及人力发展局联合30家培训机构，精选的200多门课程。当局计划在未来三年初步培养10万名兼具专业技能与AI应用能力的“AI双语”员工。

技能及人力发展局（Skills and Workforce Development Agency，简称SWDA）星期三（9月16日）发文告做出这项宣布。

报名这些课程的年满18岁新加坡公民，即日起也可以通过为期三年的“技能创前程AI订阅计划”（SkillsFuture AI Subscription initiative），免费获得为期六个月的高级AI工具。

可供选择的主流AI工具包括ChatGPT Plus、Google AI Pro、Manus AI、Microsoft 365 Personal，以及Singtel AI Pass。

三年计划期间，每名符合资格的新加坡公民，无论参加多少门AI课程，均可享有一次免费订阅福利，完成课程后将收到包含兑换指南的电子邮件。

为了帮助学习，SWDA与新加坡理工学院也合作开发了“AI能力测验”（AI Ready Quiz）。公众只需花费大约15分钟回答12道评估题，即可通过电邮获取个性化报告及推荐课程。

公众与雇主可分别通过MySkillsFuture网站（courses.myskillsfuture.gov.sg）及 OurWorkforce网站（go.gov.sg/owf-aiforworkforce）了解测试、课程，以及AI工具订阅的详细信息。