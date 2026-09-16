美国数据与人工智能公司Databricks计划在未来三年，在新加坡投资超过3亿5000万美元（约4亿7000万新元），包括扩大本地员工团队和办公空间，并加强人工智能人才培训及企业应用。

数码发展及新闻部长杨莉明星期三（9月16日）出席Databricks活动，并与公司副总裁兼亚太和日本区域总经理达伟斯（Simon Davies）对谈时说，上述投资对企业和新加坡而言是“双赢”的局面。企业寻求增长机会时，会寻找成熟的客户，以及有意更广泛采用人工智能的机构，而新加坡正聚集了许多这样的企业。

杨莉明说，新加坡希望成为一个“为公共利益发展人工智能（AI）”的地方，相关应用不应只服务新加坡，也应该能够惠及全世界。

“如果只着眼于新加坡市场，规模或许显得有限，但新加坡是通往更广阔市场的门户。能够在新加坡成功验证概念并落实应用的AI方案，往往有机会进一步扩大至企业的全球业务网络。”

Databricks在本地设区域总部 员工增至逾500人

Databricks把新加坡作为亚太及日本区域总部。公司星期三宣布一系列投资计划，包括把本地员工人数从目前的300多人增至超过500人，并在IOI中央林荫道办公楼（IOI Central Boulevard Towers）设立面积3万2000平方英尺的新区域总部，办公空间扩大至目前的四倍。

除了扩大业务规模，Databricks将与新加坡经济发展局和资讯通信媒体发展局合作，把投资用于支持新加坡《全国人工智能策略》，并推动三项主要计划。

首先是培训2万人掌握数据和人工智能技能，并与资媒局、南洋理工大学、新加坡国立大学和新加坡管理大学合作，把相关认证纳入大学课程。

其次，公司也将在今年11月推出创业公司人工智能加速器（Startup AI Accelerator），支持超过100家起步公司。

此外，公司计划将前沿部署工程师（Forward Deployed Engineers）及其他技术专家的相关职位扩大至超过200个，协助企业把人工智能项目从试点阶段进一步投入实际生产应用。

Databricks星期三在滨海湾金沙会展中心举办“数据+人工智能世界巡展新加坡站”（Data + AI World Tour Singapore），共吸引超过2000人出席。巡展今年在全球20个城市举行，新加坡是其中一站，旨在为数据及人工智能领域的专业人士提供交流、学习和分享的平台。