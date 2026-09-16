想提升技能却不知道该学什么，想换工作又不清楚市场需要什么人才，公众今后可到同一个地方寻求协助。技能及人力发展局联系站“Connect by SWDA”正式启用，从技能培训、职业规划到求职援助，为个人提供更完整的支持。

设于友诺士终身学习学院的中心也服务企业，协助雇主重新设计工作岗位和培训员工，让企业转型和员工提升技能同步进行。需要更多协助的小型企业，还可获得专项支持，包括使用数码工具评估企业现状、寻找转型机会，以及申请工作重新设计和劳动力转型补贴。

黄循财总理星期三（9月16日）上午在2026年技能创前程节开幕式上，为中心主持启用仪式。他说：“这就是Connect by SWDA的核心使命——帮助企业转型，也协助员工一起向前迈进。”

原精深技能发展局和原劳动力发展局今年7月1日合并，成为技能及人力发展局（Skills and Workforce Development Agency，简称SWDA）。今年的技能创前程节，是新机构成立后主办的首个活动。

黄总理指出，两个机构合并只是第一步，目的不是打造一个更大的机构，而是要为员工和企业带来更好的成果。接下来，新机构须推动三大改变。

首先，培训须更紧密地与工作和职业发展挂钩。高等教育学府、培训机构和雇主须加强合作，确保课程达到一定水平、内容扎实，并真正能帮助人们找到更好的工作或取得更好的职业发展。

黄总理说，科技和商业模式不断演变，工作岗位也须重新设计，技能及人力发展局因此须持续检讨和更新培训课程。

其次，企业和员工须同步转型。企业采用新科技或改变商业模式时，得考虑对员工的影响，厘清工作岗位会出现什么变化、员工须掌握哪些新技能，以及如何帮助现有员工胜任新的工作。

黄总理说：“企业转型时，绝不能到最后才想到员工。企业要转型，也要让员工有机会一起转型，因此两者必须齐头并进。”

第三，培训和就业支援体系应简化，因为人们未必知道该从何入手。技能及人力发展局因此会先了解员工和企业的实际需求，再提供具体且有针对性的建议，并协助他们采取下一步行动。

黄总理星期三（9月16日）指出，随着工作岗位和技能需求不断变化，职业发展也不再只有一条固定路径，协助企业和员工应对转型，未来会更加重要。（邝启聪摄）

黄总理：确保国人不会在变革浪潮中不知所措

黄总理指出，随着工作岗位和技能需求不断变化，职业发展也不再只有一条固定路径，协助企业和员工应对转型，未来会更加重要。

“我们阻止不了这些变革，也不应该去尝试阻拦，因为变革孕育着新机遇、新企业，以及更好的工作。我们的任务是确保新加坡人不会在变革浪潮中不知所措，而是做好准备，把握机遇。”

黄总理承诺，只要新加坡人准备好学习、适应，以及付出努力，政府会全力协助人们提升技能，以及找到前行的道路。“你们可能得换工作，你们可能得学习新技能，你们甚至可能得转行。但无论怎么变，你们都绝不是孤军奋战。”

他说，这正是技能创前程的根本意义，它不仅是课程和补助，更是让新加坡人有信心在经济变革中继续提升自己，共同分享国家发展的果实。