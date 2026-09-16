明年1月起，六所中小学将通过试点计划，探讨如何重塑课堂教学与学习，这包括试行小班制、让教师专注在特定职务等，从而为教师腾出更多时间与空间，支持学生的全面发展。

这六所学校是圣安东尼嘉诺撒小学、林景小学（Woodgrove Primary）、彰德小学、立才中学（Commonwealth Secondary）、德义中学和丰嘉中学（Jurongville Secondary）。

教育部长李智陞星期三（9月16日）在教育部的学校工作蓝图大会上宣布这项计划。他致辞时说，面对充满变数的未来环境，我国须“再塑课堂，重构学习”（Redesign Classrooms and Reimagine Learning）以更好地支持学生的全面发展。

他指出，未来的教室将不同于今日，教师必须引导学生讨论，观察他们的学习与协作、提供及时反馈，并根据学生的需求调整教学。这需要教师具备更高的专业能力，学校因此须给教师更多时间和空间，让他们专注于擅长的育人工作。

教育部将通过四方面来支持这项工作，包括打造灵活的学习空间、重新调整教师的职务、适当地推行小班制教学，以及更有效地利用科技。

打造灵活学习空间

他说，现有的学习空间可重新设计，包括使用移动式桌椅，打造灵活的学习空间，方便学生进行小组讨论等活动，课室的设备也应支持数码学习方式。一些学校已陆续打造这样的灵活学习空间。

教师也必须有足够时间指导学生。李智陞说，教学工作如今变得更加复杂，教师须同时兼顾教学、班主任工作、辅导和课程辅助活动、与家长沟通、行政事务、委员会工作和专业发展等职务。教育部已不断加强对教师的支援，包括增聘教育协作人员。过去十年，教育协作人员的人数从800人增至1600人。每所学校的行政人员也平均增加了50%。

在教育部的重塑教学行业工作组建议下，学校也推出数码工具来协助教师处理行政工作，如课表编排及简化采购程序。

李智陞说：“我们希望做进一步调整，以更有效让教师发挥专业知识，让他们能把更多时间和精力投入在最擅长的育人工作……许多教师告诉我们，他们时常要兼顾不同职务，须投入不少时间和精力。

课堂教学外职责或可“三选二”

“我们因此在探讨如何让教师只专注于两类工作职务，同时考虑学校的需求和教师的强项与兴趣。教师的职务减少后，就可以把精力投入在课堂教学，并与学生进行更深入的互动。”

目前，许多教师在教学以外，都兼顾班主任、课程辅助活动和校内委员会工作这三类职务。李智陞也指出，学校也在探讨如何借助教练、指导员和外部合作伙伴等人员，来支持学校的课程辅助活动和学生发展项目，包括承担相关的行政工作。

此外，教育部也探讨在适合的范围实行小班制。李智陞强调，小班制并非新的举措，教育部多年来根据需求实行小班制。

自2006年起，小学一年级和二年级的班级维持在约30人。这是因为这群学生从幼儿园过渡到小学阶段，需要更密切的指导。参与学习支援计划的学生，班级人数也维持在八人至10人。随着中学的科目编班制全面落实，各科目班级的人数也会因学生的需求而异。

他说，小班制教学的反应良好，教师能够更好地照顾学生的个别学习需求，打造更有效的学习环境。“我们在探讨是否能让更多学生获益，特别是当小班制能提供以学生为中心的学习方式，给学生更密切且及时的反馈。”

小班教学不意味工作减少

但他提醒说，小班教学并不意味着工作量会减少，教师可能需要承担更多的教学课时，就如一些国家一样。教育部也不能靠招聘更多教师来满足需求，因为人力资源是有限的，即使要招聘更多教师，也须以可持续方式进行，且确保教师素质不受影响。

教育部为此也将利用科技来减轻教师的工作量，包括简化行政工作等。人工智能工具也可帮助教师更有效地掌握学生的学习情况。

李智陞说，六所中小学将试行这些措施，教育部在研究成效后会与学校分享，再探讨如何更广泛地推行。