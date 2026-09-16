16岁乌兹别克斯坦籍少年涉偷走三副太阳眼镜，店员发现后报警。警方找到他时，发现他和母亲分别涉嫌在樟宜机场过境区内的七间商店内行窃。母子落网后，于星期三（9月16日）被控上法庭。

新加坡警察部队星期二（15日）晚上发文告说，当局8月28日傍晚6时46分接到报案，指樟宜机场第二搭客大厦过境区内的一间商店发生偷窃案。初步调查显示，一名店员发现店内三副太阳眼镜不翼而飞，在调阅电眼画面后发现，一名少年在傍晚6时28分左右偷走三副总价值超过1400元的眼镜。

机场警署警员随后展开调查，迅速找到涉案少年和他的母亲。警方展开搜查后起回三副眼镜，同时发现母子俩原来还涉嫌从其他商店偷走多样物品。

进一步调查显示，少年之前从六间商店偷走总价值超过4800元的物品，当中有眼镜、手机壳和首饰等。他39岁乌兹别克斯坦籍母亲则被指在一间商店内偷走一瓶价值150元的香水，并且被指接收儿子偷得的一副眼镜。

警方指出，两人将分别在星期三被控上法庭。偷窃罪名一旦成立，可被判最高七年监禁、罚款，或两者兼施。至于接受赃物的罪名，一旦罪成可被罚款，或坐牢五年，或两者兼施。

警方强调对商店盗窃案件采取严肃态度，违法者必将依法严办。警方将继续和利益相关者合作，共同防范及遏止此类罪案在樟宜机场发生。