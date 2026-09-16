我国烟霾情况星期三（9月16日）早上稍微好转，所有五个地区的24小时空气污染指数（PSI）均处于中等水平。

截至上午11时，一小时PM2.5悬浮颗粒浓度介于每立方米20至32微克之间，处于正常水平；24小时PSI则介于74至99之间，处于中等水平。中部地区的PSI达99，从不健康水平回落到中等水平。

国家环境局星期二（15日）傍晚6时发布烟霾情况更新，预测我国未来24小时的PSI将处于中等偏高至不健康中段水平。

由于新加坡周边一些地区夜间出现阵雨，区域烟霾情况较前一天有所改善。不过，目前我国及周边地区主要受东南偏东风或东南风影响，仍有烟霾从加里曼丹和苏门答腊飘向新加坡。

未来几天，苏门答腊中南部及加里曼丹南部料将持续干燥。风向预计将由东南风转为南风，我国仍可能继续受烟霾影响。

环境局提醒，烟霾对健康的影响因个人健康状况、PSI水平及户外活动强度而异。公众在决定当下是否外出活动时，应参考一小时PM2.5浓度；在规划隔天活动时，则参考24小时PSI预报。

公众可通过烟霾网站、环境局网站、新加坡气象署网站或myEnv手机应用获取实时空气质量信息。过去两周的区域火点分布也已上载至亚细安气象中心网站。