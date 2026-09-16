“你知道女儿滑手机滑多久吗？” 一位父亲想了想后回答：“可能一个钟头。” 话音未落，女儿在一旁立刻纠正：“三个钟头。”

这样的对话，可能正在不少新加坡家庭上演，连家长都猜不准孩子到底滑了多久。

这一次，政府打算插手管一管。数码发展及新闻部长杨莉明今年8月接受采访透露，政府计划最快明年初修法，要求社媒平台核实用户年龄、预设关闭自动播放功能、加强阻挡陌生人通过私信接触青少年。做不到的平台，可能被禁止为18岁以下用户提供服务。

数据也证明，这不是小题大做。杨莉明引述的卫生部专家小组报告显示，15至17岁青少年中，每三人就有一人每天滑社媒超过三小时。

访问中发现，有青少年每天使用手机高达10小时。（视频截图）

但受访青少年似乎不太买账。“你越限制我们，我们越想用。”一名青少年直言，限制只会逼大家想办法绕过去；一名家长也坦言，就算真的限制，孩子还是可以去外面交损友，反而更难管。

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这不只是个人说法，非营利机构YouthTechSG最新（9月14日）发布的《青年数码脉搏报告》显示，本地青年平均每天使用社交媒体4.9小时，近七成受访者过去一个月内经历过成瘾、无意识刷屏（doomscrolling）或网络霸凌等伤害。即便如此，仍有72%的人坦言，若真的设了年龄验证机制，自己会想办法绕过去。79%也反对全面禁止社媒。

街访中的青少年表示，就算被限制使用社交媒体，也会有不少人会想办法绕过去。（视频截图）

真正的问题，或许不在“几个小时”。南洋理工大学黄金辉传播与信息学院助理教授余子涵受访时指出，使用时数本身意义不大，重点是社媒有没有影响到青少年的睡眠、情绪、朋友关系与课业等。如果一切照常运作，不必太担心；一旦生活开始被打乱，才是该正视的信号。

助理教授也提醒，别再把责任全推给孩子或家长，这其实是整个社会的功课，科技公司、学校与政府都逃不掉。

余子涵助理教授表示，只看青少年使用社媒时长意义不大，最主要要看它是否干扰到正常生活作息。（视频截图）

放眼区域，新加坡也不是唯一在头疼这个问题的国家。澳大利亚与马来西亚已立法禁止16岁以下青少年使用社媒，美国多州更是逼社媒巨头Meta让步，达成协议为18岁以下用户的每日使用时间封顶两小时。

限制，会不会只是治标不治本？答案，或许要等新规落地才见分晓。