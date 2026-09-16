次子确诊读写障碍、多动症和自闭症，幼子17岁那年又自我了结生命……孩子的经历，让母亲李婷决定投身特需教育。今年51岁的她，终考获读写障碍协会专科学院文学硕士学位。

“感觉一切都说得通了。”当全职母亲李婷在次子陈恩勇6岁那年收到他的诊断报告，便意识到他不是顽皮或笨拙，而是患有“看不见的障碍”。

那已是16年前的事了。当时，李婷发现陈恩勇的学习进度比哥哥缓慢，且异常活泼好动，便带他去看心理医生，结果确诊患上读写障碍（dyslexia）和多动症。四年后，陈恩勇又在10岁时确诊患上自闭症。

“妈妈，我不想当班上的‘坏孩子’了。”儿子的这句话，让李婷发现，原来许多教师和家长都不够理解特需儿。她开始参加多动症互助团体SPARK的家长支持小组，还为读写障碍协会专科学院编写关于多动症的学习模块。

李婷说，曾以为自己不够严厉才会导致孩子“不听话”，但患读写障碍、多动症等神经发育障碍的孩童，只不过是需要更多帮助才能理解和完成任务，并非刻意叛逆。

后来，陈恩勇顺利升上南洋理工学院读书，但是弟弟陈恩顺在11岁那年诊断出抑郁症和焦虑症，曾第一次试图轻生；两年后又确诊妥瑞氏症（Tourette syndrome）。大哥陈恩伟（23岁）也曾在服兵役期间患上抑郁症。

三个儿子各自面临隐形障碍，李婷心痛之余，更加坚信父母的理解与陪伴对孩子的健康成长至关重要。

她三年前成了读写障碍协会专科学院（DAS Academy）的首名奖学金得主，有机会选修学院与英国南威尔士大学（University of South Wales）联办的特殊教育／额外学习需求文学硕士课程，并于今年初提交关于多动症的毕业论文。

李婷说，她想和当时在上中学的幼子陈恩顺一起学习，一起毕业。

然而，就在陈恩顺病情好转、去年顺利完成O水准会考之后，他却在今年4月理工学院开学第一天的那个早晨，结束了自己的生命。

“当天我正好不在家，他还和爸爸、哥哥道早安，穿好袜子准备去上学......”李婷苦笑着说，她该庆幸还能如自己所愿，母子俩在彼此的陪伴下完成了学业。只是，陈恩顺终究无法看到母亲穿上硕士袍，也没能等到6月，和家人一起庆祝自己的17岁生日。

读写障碍协会专科学院星期三（9月16日）举行第16届毕业典礼，李婷获颁文学硕士学位，另有50名毕业生获专业文凭、研究生毕业证书和文学硕士学位，另有三人获颁学院奖学金。

“我只想感谢恩顺，在11岁第一次轻生不成后，还是很勇敢很努力地坚持走下去，给了家人多几年时间陪伴他。”她受访时，哽咽着向小儿子喊话。

虽然幼子再也无法回到身边，但他生前克服病痛的勇气，支撑李婷继续参与预防自杀和帮助隐性残障者的社会工作，为更多家庭提供咨询与支持。

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●新加坡援人机构（SOS）：1767；关怀短信（CareText）：9151-1767（24小时服务）

●全国心理援助服务：1771或WhatsApp短信（6669-1771）

●关怀辅导中心：1800-353-5800

●新加坡心理健康协会：1800-283-7019