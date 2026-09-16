东海岸填海建造“长岛”前期准备工作的最终环评报告出炉。建屋发展局纳入公众反馈，并进一步评估工程对海洋生物的影响，最终结论维持不变，工程对底栖和近底栖鱼类等环境影响仍属微小。

建屋局星期三（9月16日）在社媒发文说，当局早前就长岛（Long Island）前期工程的环境评估展开公众咨询，共收到400多份反馈。“我们认真考虑所有反馈与建议，并已适当地纳入最终报告。”

根据建屋局的综述报告，公众反馈主要关注工程对海洋环境、生物多样性和休闲活动空间的影响。公众也提出，应在长岛上创建新的休闲空间，当局在发展长岛的过程中也应持续与公众保持开放交流。

生物多样性方面，有反馈指出，环评应补充海洋生物数据，尤其是针对底栖鱼类和鲎（horseshoe crabs，俗称马蹄蟹）的评估。建屋局在最终环评报告中补充了鱼类群落的二手数据，也更新了底栖和近底栖鱼类的评估，更全面地描述研究范围内的鱼类。

新增数据与原有基线调查互补，建屋局最终研判，工程对底栖和近底栖鱼类的影响微小，理由是新加坡周边海域有大片类似的软质海底栖息地，受影响的鱼类有望迁移至邻近区域。

至于工程对鲎的影响，建屋局指出，海草床和珊瑚基线调查显示，项目范围内有鲎出没，但它们预计能继续往返海岸的产卵处。虽然鲎的活动或受到一定干扰，但由于前期工程不会直接占用现有海岸线，因此对鲎筑巢的影响预料不大。

建屋局重申，前期工程会分阶段且以审慎方式推进，包括落实完善的环境监测与管理计划，密切监测工程对水质、沉积物和海洋栖息地的影响；同时部署防淤帘，以降低沉积物羽流对环境的干扰等。

建屋局说，相关当局会继续与环保组织密切合作，探讨可行的环境影响缓解方案，包括在未来的海岸线创造适合海龟筑巢、支持珊瑚和海草成长的环境。当局也计划利用模型分析新增自然解决方案与自然生态的连通性。

长岛前期准备工程将分两个阶段展开，首阶段今年底启动。第二个阶段则料在2029年东南亚运动会之后开展，具体动工时间会稍迟公布。

第一阶段工程将在勿洛码头西侧海域展开，总面积约570公顷；第二阶段则是在勿洛码头东侧海域，面积约为155公顷。

下一轮的公众咨询工作计划在今年底展开。