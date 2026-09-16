教育部最迟于2027年，将线上教师办公平台推广至所有学校，通过一站式整合教师所需的信息和工具，简化日常工作流程，让教师可投入更多时间在教学。

教育部长李智陞星期三（9月16日）在学校工作蓝图大会致辞时说，教师办公平台（Teacher Workspace）将教师日常使用的重要学生资料、工具和工作流程整合到同一平台上，从而减少教师在不同数码系统之间切换和操作所花费的时间，同时让他们更全面地了解每名学生的需求和发展。

“教师只需登录一次，便能更全面地了解每位学生的情况，并更顺畅地处理日常工作。例如，他们将能够更有效地协调各方支持，并更轻松地与家长和合作伙伴进行沟通。”

已在约20所学校试行平台

李智陞说，教育部目前已经在约20所学校试行这个平台，获得的反馈令人鼓舞。

他说：“我们将在明年把教师办公平台推广至所有教育部学校。之后，我们将逐步加入人工智能和其他功能，进一步简化教师的工作。”

例如，教师办公平台将汇集相关的学生资料，并为常用的行政报告生成初步草稿，以减少教师日常的工作量。

教育部最迟于2027年，将线上教师办公平台推广至所有学校，通过一站式整合教师所需的信息和工具，简化日常工作流程，让教师可投入更多时间在教学。（郑一鸣摄）

李智陞说，人工智能如今已在课程设计、了解学生情况等方面为教师提供切实帮助，高效运用科技将简化工作流程、为教学创造时间。

他举例说，教师如今不必再花上数小时寻找教学资源，或从零开始制作课程材料，而可以使用学生学习平台（SLS）中的“创作副驾”（Authoring Copilot）等工具，不仅利用人工智能更高效地将自己的想法转化为教案，还能快速分析班上学生的普遍优势和不足的学习情况。

在特殊教育学校，教师也以创新方式运用人工智能和辅助科技，协助设计符合学生学习需求的课程和教学项目。