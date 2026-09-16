三名阿叔结伴到酒吧饮酒唱歌时，结识一名50岁男顾客并主动向他敬酒，岂料男顾客接过后竟直接倒掉，引发三人暴怒围殴，导致对方全身多处受伤送院。

其中一名被告卓顺兴（63岁，译音）星期三（9月16日）在庭上承认一项蓄意伤人罪，被法官判处坐牢八周。本案另外两名被告为郑志雄与黄庆望。

受害人为一名50岁男子，案发前与三名被告互不相识。

这起事件发生在2025年7月30日傍晚6时许，地点是位于如切路一带的酒吧GG KTV Nite Club。案情显示，被告与两名同伙及其他朋友当晚在上述酒吧聚饮。其间，受害者从洗手间出来后主动向被告一行人打招呼。

当时，被告一行人中有人向受害者递上一杯啤酒，但受害者接过后却当面将啤酒倒掉，双方随后在当晚约10时28分爆发肢体冲突。

黄庆望与被告迅速加入群殴。黄庆望拿起一包纸巾击打受害者头部一次，被告与郑志雄则轮番对受害者拳打脚踢。受害者随后逃离酒吧向附近餐馆求助。追打途中，黄庆望朝受害者背部狠踢一脚导致他向前踉跄。赶到餐馆后，郑志雄朝受害者扔了一个椰子，被告则挥拳重击受害者脸部。

案发期间，受害者全程并未还手。被告和郑志雄在案发前均已喝酒，处于醉酒状态。

事后，受害者送院接受治疗，被诊断出双侧鼻孔有干涸血迹、左眼结膜下出血、双臂擦伤、下唇内侧撕裂伤、太阳穴部位压痛及头皮挫伤，获得34天病假。

三人于2025年7月31日被捕。郑志雄早前已被判处三个月监禁，黄庆望则被判坐牢六周。

控方指出，这是一起受酒精影响、持续时间较长且呈单方面性质的团伙袭击事件，导致受害者遭受中度伤害。

律师代被告求情时强调，被告并非主要肇事者，只打了受害者两拳，因此恳求法官从轻发落，判被告坐牢六周。（人名译音）