送餐平台少了，民众最担心的是外卖跟着变贵。调查显示，85%的本地消费者担心送餐平台竞争减弱会推高外送费，84%预计食物价格和平台收费也会上涨。

送餐平台Deliveroo今年3月退出新加坡后，本地外送市场逐渐形成GrabFood和foodpanda两强争霸的格局。

根据本地调研机构Blackbox Research星期三（9月16日）公布的最新调查，GrabFood过去六个月的消费者覆盖率达85%，foodpanda为66%；92%活跃用户主要使用这两家平台。

调查指出，外卖如今已是不少人的日常消费。近三分之二（64%）受访者每周至少点一次外卖，其中32%每周点餐多次；25岁至34岁消费者中，这个比率更达39%。

不过，随着市场进一步集中，57%消费者认为订餐选择已经减少，47%也认为过去三个月的外送费因市场整合而上涨。

竞争减弱 消费者担心价格涨服务降

消费者对价格的敏感，也反映在实际下单行为上。

根据调查，69%受访者过去三个月曾在付款阶段放弃订单，其中58%是因为最终结算价格太高，37%则因为结账时出现外送费、服务费、小额订单费等额外收费。

除了价格，75%消费者也担心等餐时间变长，70%预计优惠券和促销活动减少，69%则担心客服质量下降。

调查也显示，83%消费者希望能在不同平台找到同一家餐馆；74%认为，这样更方便他们比较各平台的价格、收费和优惠。

平台减少 餐饮业者议价空间或收窄

平台减少也可能影响餐饮业者。72%消费者认为，平台选择变少后，餐馆可能面对更高成本或较不利的合约条件，而这些成本最终可能通过较高价格转嫁给消费者。

Blackbox今年7月通过线上调查访问1001名18岁以上、过去三个月曾使用外卖平台的本地消费者，并在8月深入访问五名来自平台运营、竞争经济学、中小企业和公共政策等领域的专家。

新加坡政策研究所研究员郑永尧是其中一名专家。他指出，本地消费者平时习惯一餐平均花费6元，使用外卖平台时若突然面对12元、15元甚至18元的最低消费额，自然会觉得价格差距明显。

他说，消费者也往往无法事先知道最后到底要付多少钱，因为把食物加入购物车后，还会有不同的优惠券、折扣和额外收费。

“今天可能是信用卡折扣，明天可能是5元优惠券，又或是退款抵扣金。价格不断变化，也难以预料，消费者只好同时在不同平台建立购物车，比较最后的结账价格后，才决定在哪里下单。”