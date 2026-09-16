新航飞往纽约的航班疑因机长不适而折返，新航证实航班遇上医疗事故折返，已为受影响的144名乘客提供协助，客机加油后也已在当晚再次起飞。

这起事件发生于星期一（9月14日）中午12时许，涉及的班机是从樟宜机场飞往纽约肯尼迪国际机场的新航SQ24航班。

根据航班追踪网站Flightradar24资料，客机起飞约四小时后，飞抵菲律宾海与台湾外海一带时开始折返，并于星期一晚上约9时11分安全降落樟宜机场。

自称是这个航班乘客的网民过后在社媒发贴文透露，当时是一名机长疑似出现医疗问题，机上一名医生过后应要求前往处理有关情况，飞机折返降落后，机长在医护人员陪同下下机。

飞机观察专页Water.Sounds.Aviation星期一在Instagram发文称，这个航班因飞行员突发医疗紧急情况而折返，但没有透露消息来源。

《新明日报》针对机长是否因身体不适导致飞机返航一事，向新航求证。发言人回复时只证实，航班因机上发生医疗紧急事故而返航，但基于当事人隐私，不便透露更多详情。

144名乘客获协助 当晚再起飞

新航指出，执飞航班的是一架空中巴士A350-900客机，机上共有144名乘客及17名机组人员，所有人在客机降落后均正常下机。

公司随后为乘客提供所需协助，包括茶点等。客机完成加油后，于当晚11时58分再次从新加坡起飞，预计于纽约当地时间星期二（15日）早上9时38分抵达肯尼迪国际机场。

新航也对事件给乘客带来的不便表示歉意。