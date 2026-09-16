坐拥包括优质洋房等11栋房产的九旬富商，离世前立下第五份遗嘱，但女儿、养子和外孙质疑，称富商立这份遗嘱时已丧失心智能力且受人不当影响，因此与身为遗嘱最大受益人的富商儿子对簿公堂。

根据高庭判词，这名富商生前通过经营皮革贸易与房地产投资积攒了丰厚家产，名下拥有多间公司及11栋房产，其中一间是位于京士弄（King’s Close）的优质洋房。富商与妻子育有三名亲生子女及一名养子，夫妇俩还协助抚养了两名外孙。

富商于2021年2月15日以93岁高龄离世，他的妻子虽仍健在，但早在2020年便被证实丧失心智能力。

富商生前共签署过五份遗嘱。本案的争端核心在于2020年11月26日签署的第五份（即最后一份）遗嘱。在这份遗嘱中，富商指定长子为唯一执行人，并将旗下核心企业及多项房产的控制权与绝大部分权益赋予长子，导致其他子女与外孙的遗产份额大幅缩水。

富商的小外孙为此入禀法庭，指控外祖父立遗嘱时已患有帕金森病及认知障碍，主张这份遗嘱无效。跟他站在同一阵营的还有富商的二女儿及养子。

三人指出，富商的长子参与了第五份遗嘱的准备工作，不仅找来没有法律背景的遗嘱撰写人代笔，自己更是遗嘱的最大受益者，因此怀疑长子对富商施加了不当影响，否认这份遗嘱的合法性。

不过，法官在考虑双方的论点与提出的证据后，最终裁定富商有足够的心智能力立下第五份遗嘱，也明白以及能审批遗嘱内容，因此这份遗嘱具有法律效力。

完整报道，请翻阅2026年9月16日的《新明日报》。