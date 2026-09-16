裕廊一家迷你超市向使用NETS电子支付买香烟的顾客收取每包2角的额外费用，买电话卡每张多收5角，遭投诉后急喊停，并撤下相关收费告示。

涉事的是位于裕廊西61街第651座组屋楼下的“立利成”迷你超市。

有顾客在脸书群组Complaint Singapore申诉，称他到上述超市帮父母购买香烟时，询问是否能用手机电子支付，却被店员告知会有2角额外费用。

顾客说，当下认为商家不应额外收费，但也理解店家做生意不容易。

“因此我没多争论，就付了钱。”

他说，回到家后越想越不对劲，拿出收据核对时更是惊讶，店家收了三次2角附加费，共6角。根据上传的收据照片，他买了三包单价18元7角的香烟，收据上也注明三项通过NETS电子支付的额外费用，每项2角，共6角。

“这令我觉得无法接受，若我购买20件商品，难道要收20次2角费用吗？”

收银处的告示注明，顾客若通过NETS付费购买香烟与手机卡，需要多付钱。（纪允贤摄）

《新明日报》记者连续两天走访，星期一（9月14日）发现迷你超市的收银处贴着一张告示，指消费满5元才能使用NETS付款。另外，顾客若要用NETS付款购买香烟，每一包需多付2角，若要用NETS付款购买电话卡，每一张卡则需多付5角。

相关收费告示已撤下

记者也当场购买一包咖啡粉以及一包蒜头，价值约6元。当记者使用NETS付款时，并没有额外的收费。

店内职员被问及额外收费的情况时，均表示不清楚且不愿多谈。

《新明日报》记者星期二（15日）下午再度走访时，职员们再次表示负责人不在，因此无法回复。

不过，据观察，之前贴在收银处的告示已被撤下。当时在收银处的职员也称，购买香烟并通过NETS付费，已无需多付2角，职员还说店内已不再售卖电话卡。

受访公众怎么说？

受访公众指鲜少遇到这般收费，也有人认为若不满额外收费，去别家店购物即可。

现场一名不愿具名的男公众受访时也证实，在这家迷你超市购买香烟，若使用NETS付款确实会被多收2角。

他说：“我会照付。”

另一名公众陈先生（60岁）则指，没有听说其他店会这么做。

“毕竟香烟定价有标准，我觉得不应该有额外费用。不过如果顾客觉得不妥，也可以选择不要在这家店购买香烟。”

星网电子付款公司：商户不得将费用转嫁消费者

星网电子付款公司强调，协议规定商户不得将相关费用转嫁给消费者，目前正在调查此事。

星网电子付款公司（NETS）回复《新明日报》询问时，称目前正在调查此事。

发言人说：“根据我们的商户协议，商户不得将相关费用转嫁给消费者。因此，消费者使用NETS付款时，不应被收取附加费。无论消费者选择何种付款方式，包括现金，最终支付的价格都应保持一致。”

NETS也指出，会继续通过定期的商户教育与沟通，提醒并重申商户应承担此类费用，而不应将其转嫁给消费者。

新加坡银行公会（ABS）的网站也表明，商家严禁对使用PayNow交易的消费者加收任何形式的附加费。