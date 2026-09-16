51岁缅甸男已在家乡结婚生子，却在狮城工作后另结新欢，外遇被妻子揭发又离不了婚，最后为了能跟情妇结婚，竟找朋友帮忙伪造离婚证书，还用来申请新加坡永久居民权。

被告昂梭莫（Aung Zaw Moe）面对四项包括伪造文件、虚假申报、重婚在内的控状，他星期二（9月15日）承认其中两项，另两项交由法官下判时纳入考量。

调查揭露，被告于2005年在缅甸与一名44岁的缅甸籍女子结婚，儿子随后在2008年出生。2011年，被告到狮城工作，通过脸书和妻子保持联络，并提供生活费给妻儿。

2015年3月，被告在新加坡结识了另一名同为缅甸籍的女子，两人隔年开始搞婚外情。女方虽知晓被告已婚且尚未离婚，仍愿当他的情妇。

到了2019年，被告停止向妻儿提供生活费，也不再与妻子联系。2023年2月之前，妻子发现被告的婚外情，在脸书上公开揭发他。被告提出离婚，妻子不同意。

由于被告有意在新加坡和情妇结婚，于是找在缅甸的朋友帮忙伪造离婚证书，并在证书上谎称自己在2011年7月5日离婚。

被告还于2023年3月31日，在申请新加坡永久居民身份时，提交这份伪造的离婚证书。

案展10月7日下判。

以为被告“复单” 情妇怀孕答应嫁

被告不仅凭借伪造的离婚证书蒙骗情妇，谎称已“复单”，更在得知对方怀孕后向当局做出虚假申报，在本地与情妇举办了婚礼注册仪式。

根据案情，被告在伪造离婚证书后，把文件拿给情妇“证明”已离婚。2025年10月7日，情妇在曼谷接受健康检查时惊悉已怀孕30周。由于她相信被告已离婚，便答应嫁给他。

两人决定在新加坡注册结婚，被告在申请表格上称已离婚，还附上伪造的离婚证书。

两人于同月30日在金吉连路的一个组屋单位内注册结婚，但因被告实际上还未正式离婚，因此这段婚姻无效。

完整报道，请翻阅2026年9月16日的《新明日报》。