2013年，一起骇人听闻的高文双尸案震惊新加坡。67岁的修车行老板陈文新在洋房内身中多刀惨死，而他42岁的长子陈志雄被卷入车底，被一路拖行了1.2公里。

然而，犯下这起血案的凶手，并非什么穷凶极恶的亡命之徒。他曾是备受赞誉的“勿洛警署之光”，34岁的高级警曹长伊斯干达。究竟是什么让一名本该保护市民的高级警曹长，沦为了谋财害命的“冷血屠夫”？

2015年，高文双尸案正式开庭。随着控辩双方的激烈交锋，伊斯干达那令人不寒而栗的“9步劫财大计”被公之于众。面对死刑裁决，他毫无悔意，在随后的十余年里用尽一切借口疯狂上诉。他试图推翻死刑、向总统申请特赦，甚至荒唐地要求介入另一起命案的审理，只为了死死拖延行刑日期。直到案发12年后的2025年，这名知法犯法的凶手才终于伏法。

当年，警方是如何在短短56小时内，跨国追踪并逮捕凶手？一份普通的报案记录，为何会成为贪婪杀机的导火索？他精心策划的“9步劫财大计”到底有多令人发指？

全新播客节目《案发现场》重访新加坡最骇人的案件，以记者第一视角带你重新翻阅那一份份的犯罪档案。

本期节目由新加坡UFM100.3 DJ沈嘉怡主持，邀请《联合早报》民生民声副主任陈凯松，一起重回那个现场。