对调查父亲案件的警员不满，男子委托私家侦探监视警员。侦探公司女合伙人因未获得批准，便擅自派人前往警察广东民大厦等受管制地点监视警员，被判罚款2万4000元。

被告陈慧婷（33岁）面对一项抵触私人保安业法令和一项妨碍司法公正法令的控状，她承认其中一项，另一项交由法官下判时纳入考量。案发时，她是私家侦探公司CDiC Consultants LLP（简称CDiC）的合伙人。

涉案的还有CDiC的合伙管理人陈国文（58岁）。

案情显示，一名男子于2021年11月找上被告，透露他的父亲卷入一起案件并接受调查。由于男子对查案警员的办事方式不满，因此想通过被告的公司对这名警员展开调查，以了解他“是否是个好警察”。

被告和陈国文与男子见面后，同意为对方提供私家侦探服务。男子当晚将警员的照片、手机号码以及在警察广东民大厦工作等资料发给被告，CDiC隔天便展开调查。

CDiC在2021年12月16日至2022年1月9日间，派出人员前往这名警员的住家及工作场所等地点进行密切监视。其间，人员还拍下照片，其中包括警员在家中赤裸上身的画面。

被告时不时会向男子汇报监视进展，包括将拍到的照片发给对方。调查揭露，为了监视服务，男子前后共向CDiC支付了2万5100元的费用。

被告及CDiC在未获得“执照监察官”（Licensing Officer）批准的情况下，便擅自派人前往警察广东民大厦等受管制地点监视警员，行为已抵触私人保安业法令。

查案警员是一名副监察，他在2022年1月9日发现自己被一群不明人士跟踪，隔天报警，才揭发这起事件。

陈国文早前已认罪，被判罚款2万5000元，CDiC则被罚款2万元。