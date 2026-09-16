一艘油轮在接收燃油期间突然起火爆炸，一名60岁印尼籍船员随后被发现溺毙在海中。调查相信，他当时为躲避大火而跳海求生，结果不幸溺毙。

这起事故发生在2025年1月12日早上9时许，地点在马来西亚丹绒比艾附近海域。死者是来自印度尼西亚的船员罗迪（Roddy Jappy Kountur，60岁）。

验尸庭星期三（9月16日）针对罗迪的死因展开研讯，传召警方调查官供证。

调查官供称，罗迪案发时是蒙古注册油轮Eagle 1的船员，船上当时共有15人。死者案发前正与两名同事从另一艘船转运燃油。岂料，转运工作即将完成时，油箱突然爆炸，船只随后起火。

两名同事随即逃往另一艘船，而罗迪当时与两人有一段距离，身处船只的另一处。同事在爆炸发生约五分钟后，发现罗迪在水中，但因距离太远，无法确定他的情况。

船上的14人都逃到另一艘船后，船长点算人数时发现罗迪失踪，于是指示船员寻找他的下落，并向附近船只通报，要求协助搜寻失踪船员。

男子被救时已失去意识 送院后宣告不治

与此同时，新加坡当局留意到海上有船起火，派遣船只监控情况。早上10时许，当局人员在海面上发现一名男子，并将他救起。当时，男子已失去意识和脉搏，当局人员立即为他进行心肺复苏术。

男子随后被送往医院抢救，但在中午约12时零9分被宣告不治，死因是溺水。这名男子后来被确认为失踪的罗迪。

火患调查报告指出，燃油在转移过程中可能发生飞溅，产生可燃气体。若通风系统不足，将无法排出可燃气体。燃油转移和飞溅过程中也可能产生静电，进而引发火患。若油箱起火导致温度升高，也可能造成附近油箱压力增加，引发爆炸。

警方调查显示，罗迪身上并无外伤，他很可能因火患而跳入海中逃生。当时，他身处船只另一处，爆炸发生后可能慌张，并担心其他油箱起火爆炸，因此选择跳海。

其他同事也指出，罗迪在事故发生前未曾向任何人透露面对财务、家庭或工作问题，并形容他为人随和，是一名好员工。

警方的调查也排除了他杀的可能性。

验尸庭法官将择日发表研讯结论。