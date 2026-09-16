国家公园局展开全岛突击，在六个住宅单位搜出101只走私野生动物，其中13只因饲养环境恶劣，被发现时已经死亡，另有多只健康状况不佳。

执法人员于星期一（9月14日）展开突击行动，同时搜查六个住宅单位。这次行动起获的动物都不是本土品种，禁止在本地销售，也不得饲养为宠物。这是公园局自2021年以来，在单次行动中查获的最大批野生动物。

当中包括受《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）保护品种，如球蟒、犰狳环尾蜥（Armadillo Girdled Lizard）、墨西哥钝口螈（Axolotl）、蓝美人安乐蜥（Blue Beauty Anole）、豹纹守宫和猪鼻龟等。

其中一些动物被饲养在打包食物用的一次性塑料盒里，活动空间不足、通风不良，一些则缺乏充足的食物和水。（国家公园局提供）

根据公园局星期三（16日）发出的文告，13只动物因环境恶劣而死亡。其中一些被饲养在打包食物用的一次性塑料盒里，活动空间不足、通风不良，一些则缺乏充足的食物和水。

另有一只豹纹守宫因眼睛严重感染和爆裂，加上无法正常蜕皮，最终须接受人道毁灭。

这些动物目前在公园局的野生动物康复中心内接受照护。公园局指出，由于这些动物来源不明，可能带有传染病，因此必须隔离一段时间。检疫结束后，当局将评估它们是否适合遣返回原产地，或捐赠给动物园等动物饲养机构；如无其他可行方案，它们最终将被人道毁灭。

根据《野生动物法令》，非法售卖或出口野生动物可被罚款最多5万元，或监禁最长两年，或两者兼施；非法进口野生动物则可被罚款最多1万元，或坐牢最长一年，或两者兼施。